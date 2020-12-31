محافظ المنيا: الدولة أنفقت 43 مليار جنيه على المشروعات القومية

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في أول اجتماعات المحافظ مع النواب، عقب انتهاء ماراثون الانتخابات وإعلان الأعضاء الفائزين بالمقاعد، حيث استعرض المحافظ خطط المحافظة المستقبلية ووضع أسس التعاون والتواصل خلال الفترة القادمة.









جاء ذلك بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة.









اقرأ المزيد









قال القاضي، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع نواب البرلمان والشيوخ، يعملون لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم ، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية.









وأعلن القاضي أن الدولة أنفقت ما يزيد عن 43 مليار جنيه في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية على أرض المحافظة في جميع القطاعات منذ عام 2014 حتى الآن.









قال القاضي ان المحافظة ستشهد مطلع العام الجديد انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير 5 مراكز بالمحافظة وهي (العدوة – مغاغة – ابوقرقاص – ملوي – ديرمواس)، وستكون البداية بمركز ابوقرقاص ، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030. مؤكدا انه وجه بضرورة المتابعة الميدانية لحصر الاحتياجات ومتطلبات المواطنين، بقري المراكز الخمسة، مؤكدًا على تذليل كافة العقبات لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة.









واستعرض المحافظ، عددا من الملفات والقضايا التي تشمل كافة الجوانب بالمحافظة، وعلى رأسها ملف الصحة، للعمل على رفع كفاءة المستشفيات، وتوفير الكوادر الطبية للمستشفيات التي يوجد بها عجز، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.









واستعرض محافظ المنيا خلال اللقاء موقف تنفيذ مشروعات قطاع الصحة والسكان، فمنذ عام 2014 يتم تنفيذ 88 مشروعًا بتكلفة 1.9 مليار جنيه، تم الانتهاء من 79 مشروعًا، وجار حاليًا تنفيذ 9 مشروعات، بنسب تصل إلى 97%، حيث ساهمت هذه المشروعات في تعزيز قدرة القطاع الصحي بالمحافظة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلًا على تعزيز قدرة المحافظة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتم الانتهاء من مستشفى ملوى وتشغيلها كمُستشفى حجر صحي، كما تم تشغيل جزئي لمُستشفى سمالوط ، وأصبح مستشفي ديرمواس جاهزا للإفتتاح، وجار تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد منها مُستشفى بني مزار، ومطاي، والعدوة، وتطوير مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل، وتطوير وحدات صحية بالقرى.









وحث المحافظ النواب على دعوة المواطنين للتوقف عن البناء على الأرض الزراعية والتي تعد من اهم التحديات ، حيث أنشأت المحافظة إدارة جديدة للمتغيرات المكانية تحت اشراف نائب المحافظ ، تقوم برصد ومتابعة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والابلاغ بها وازالتها فورا.









وقال ان التنسيق بين الأجهزة التنفيذية المحافظة ونواب البرلمان والشيوخ، يؤكد اكتمال جوانب الديمقراطية، لإيجاد حلول للمعوقات التي تواجه المواطنين، والسعي للتخفيف عن كاهل المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا.







