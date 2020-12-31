إيران: لدينا معلومات استخباراتية عن مؤامرة أمريكية لاختلاق ذريعة للحرب

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن إيران "ستدافع بشكل علني ومباشر عن شعبها وأمنها ومصالحها الحيوية" وسط التعزيزات العسكرية الأمريكية بالقرب من حدودها، وقد تلقت معلومات استخباراتية من العراق عن "مؤامرة لتلفيق ذريعة للحرب".





في الأسبوع الماضي، زعم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن "الميليشيات المدعومة من إيران'' مسؤولة عن الهجوم الأخير على المنطقة الخضراء في بغداد، التي تضم مجمع السفارة الأمريكية.





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ونفت الجمهورية الايرانية وحلفاؤها صراحة هذه المزاعم، حيث أشارت طهران إلى أن توقيت الهجوم كان "مريبًا للغاية".



