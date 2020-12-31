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ثقته بنفسه سر نجاحه.. خبيرة أبراج تكشف صفات برج الحمل لعام 2021

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:35 م
برج الحمل
برج الحمل
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محمود محسن
أكدت ايمان عبد الرحمن خبيرة الأبراج أنني أتوقع أن يكون مواليد برج الحمل وهم مواليد من 23 مارس إلى 22 أبريل عنوان برجهم هذا العام "ثقته بنفسه سر نجاحه".

وأضافت عبد الرحمن خلال لقاء لها لبرنامج 3 ستات عبر فضائية صدى البلد أن برج الحمل من الأبراج النارية والتي غالبا لا يكون لدى أصحابها ثقة بالنفس مشيرا إلى أنه سيغوض مغامرات جديدة وتجارب جديدة عليه.

وتابعت خبيرة الأبراج أنه سيكون لدى أصحاب برج الحل خطط جديدة على المستوى المهني والعلاقات بشكل عام. 

وأشارت عبد الرحمن أن 2020 كانت نقطة سوداء لأصحاب برج الحمل لإنهم اتعذبوا كتير فيها».
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