مواعيد مؤجلات الدوري الإنجليزي .. السيتي وأستون فيلا واليونايتد مع بيرنلي

كما أعلن نادي مانشستر سيتي إلى اكتشاف 5 حالات إصابة في صفوف الفريق قبل انطلاق مباراة الإثنين.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية التي أجريت على 1497 موظفا خلال أيام الماضية، كشفت عن وجود 18 إصابة بفيروس كورونا.





وأضاف بيان الرابطة الإنجليزية، أن سيتم عزل المصابين بفيروس كورونا لمدة 10 أيام، وفقا لبرتوكول الدوري الإنجليزي.



