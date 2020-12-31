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رياضة

مدربو ناشئي سموحة يقودون منتخبات الإسكندرية لكرة القدم

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:32 م
هاني العجيزي
هاني العجيزي
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حسام الحارتي
اختارت الإدارة الفنية لمنتخبات الاسكندرية لكرة القدم نخبة من مدربى قطاع الناشئين بنادى سموحة لقيادة منتخبات الثغر.

 
وقع الاختيار على الكابتن هاني العجيزي مديرا فنيا لمنتخب "٢٠٠٥" والكابتن عيسى جابر مديرا فنيا لمنتخب "٢٠٠٦" ، والكابتن أحمد حيدر مدربا لحراس مرمى منتخب "٢٠٠٣"، والكابتن إبراهيم رأفت إداريا لمنتخب "٢٠٠٥"، والكابتن أحمد رضوان إداريا منتخب "٢٠٠٦".


حقق فريق 99 لكرة القدم بنادى سموحه  فوزا غاليا على بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الجانحل ضمن منافسات بطولة الجمهورية.


أحرز أهداف سموحه سليم محمد"هدفين وأضاف أحمد غنيم هدفا وكريم هانى هدفا.


و بهذا الفوز حجز سموحة مقعده بين فرق المقدمة وتأهل للمنافسة على بطولة الجمهورية.


يضم الجهاز الفنى للفريق:
رئيس قطاع الناشئين الكابتن محمود صبحى، المدير الإدارى الكابتن عبد البديع حماده، المدير الفني الكابتن محمد العمده، إدارى الفريق الكابتن مصطفى نبوى، مدرب الفريق الكابتن كريم رأفت، مدرب الحراس الكابتن اسامه الشاذلي،  مخطط الأحمال دكتور أحمد سمير ، اخصائى الفريق الكابتن محمد إمام.
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