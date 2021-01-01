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تعليم

رئيس اتحاد طلاب عين شمس: الأنشطة الطلابية مستمرة عبر الإنترنت والجامعة دعمت بشرائح مجانية

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي
قال " محمد لاشين " رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس ،  إنه تم إيقاف كافة الأنشطة الطلابية  وفقًا لقرار مجلس الوزراء بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات  والذي ينص على وقف الدراسة داخل الجامعات والاعتماد علي التعليم عن و تأجيل الاختبارات وذلك بعد تزايد منحني الإصابات بعدوى فيروس كورونا ودخول مصر في الموجة الثانية من كورونا والتي تعد أشرس من الأولى .

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وأوضح " لاشين " خلال تصريحاته لموقع  "صدى البلد " أن الأنشطة الطلابية بالجامعة  متوقفة ولكن تعتمد بشكل كبير خلال الفترة القادمة على  مواقع التواصل الاجتماعي ، لافتًا الى أن خطتهم القادمة ستعمل بشكل كبير على حملات التوعية للمواطنين والطلاب التي تختص بفيروس كورونا من خلال الإنترنت والصفحات المتخصصة بهم .

ولفت رئيس اتحاد الطلاب الى أن الجامعة قد دعمت الطلاب بالإنترنت عن طريق الخطوط التي تم التعاقد عليها لتوفير الإنترنت للطلاب غير القادرين لدعم التعليم الهجين والتعليم عن بعد

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والجدير بالذكر أنه قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.

وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني،  باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.
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