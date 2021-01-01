رئيس اتحاد طلاب عين شمس: الأنشطة الطلابية مستمرة عبر الإنترنت والجامعة دعمت بشرائح مجانية

قال " محمد لاشين " رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس ، إ نه تم إيقاف كافة الأنشطة الطلابية وفقًا لقرار مجلس الوزراء بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات والذي ينص على وقف الدراسة داخل الجامعات والاعتماد علي التعليم عن و تأجيل الاختبارات وذلك بعد تزايد منحني الإصابات بعدوى فيروس كورونا ودخول مصر في الموجة الثانية من كورونا والتي تعد أشرس من الأولى . اتحادالأنشطةالاختبارات





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وأوضح " لاشين " خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد " أن الأنشطة الطلابية بالجامعة متوقفة ولكن تعتمد بشكل كبير خلال الفترة القادمة على مواقع التواصل الاجتماعي ، لافتًا الى أن خطتهم القادمة ستعمل بشكل كبير على حملات التوعية للمواطنين والطلاب التي تختص بفيروس كورونا من خلال الإنترنت والصفحات المتخصصة بهم .





ولفت رئيس اتحاد الطلاب الى أن الجامعة قد دعمت الطلاب بالإنترنت عن طريق الخطوط التي تم التعاقد عليها لتوفير الإنترنت للطلاب غير القادرين لدعم التعليم الهجين والتعليم عن بعد





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والجدير بالذكر أنه قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.



