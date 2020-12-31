حسن شاهين يتوقع محاكمة الرئيس التركي في 2021.. فيديو

قال الفلكي حسن شاهين إنه من المتوقع أن يتم محاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال العام الجديد 2021، لأنه سيشهد العديد من المشكلات خلال الفترة القادمة.





وأضاف حسن شاهين خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن قطر ستشهد انطفاء نجم حاكم أو شخصية مهمة في البلاد، كما أن قطر تنتظر حدوث أمر مهم وضخم، قد يكون كأس العالم لكنه لن يحدث ولن تحصل عليه.



