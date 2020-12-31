ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حسن شاهين يتوقع محاكمة الرئيس التركي في 2021.. فيديو

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:55 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الفلكي حسن شاهين إنه من المتوقع أن يتم محاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال العام الجديد 2021، لأنه سيشهد العديد من المشكلات خلال الفترة القادمة.

وأضاف حسن شاهين خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن قطر ستشهد انطفاء نجم حاكم أو شخصية مهمة في البلاد، كما أن قطر تنتظر حدوث أمر مهم وضخم، قد يكون كأس العالم لكنه لن يحدث ولن تحصل عليه.

وتابع: ستشهد عدد من الدول الأوروبية حالة إفلاس لبعض البنوك الشهيرة وتراجع اقتصادي على مستوى العالم، وذلك لأن عام 2021 ليست سنة سهلة كما يراها البعض، وستوجد بها حلول ومشاكل وصراعات في عدد من الدول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القناع يسبب جفاف العين.. دراسة تقدم نصائح مهمة

دراسة: مرضى كورونا يعانون من مشاكل نفسية

رحلة ترفيهية تنتهي بموت وشيك.. ثلاثيني في حالة حرجة بسبب لدغة ثعبان