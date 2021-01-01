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توك شو

روبي تشعل إستوديو معكم بـ أغنية طب ليه بيداري

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:34 ص
روبي
روبي
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حمزة شعيب
حلت الفنانة روبي ضيفة علي الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" في احتفالية كبيرة ليلة رأس السنة.

وغنت روبي الأغنية التي حققت رواجا كبيرا في مسيرتها الفنية "طب ليه بيداري كده ولا هو داري كده "، الأمر الذى أشعل إستوديو البرنامج وقامت الفنانة إسعاد يونس بالرقص معها علي المسرح

وأقامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية احتفالية ضخمة بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وقال الكاتب كريم عبد السلام، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قامت بعمل جهود كبيرة جدًا خلال 2020 للرد على الشائعات، لافتاُ إلى أن الشركة قامت بالرد على الحروب الاليكترونية لطيور الظلام التي تحاول السيطرة على عقول المشاهدين.
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