أوضة وصالة .. عمر كمال: أول ما نزلت القاهرة أجرت شقة في البساتين بـ 450 جنيه

روى المطرب عمر كمال عن بداية غنائه في شارع الهرم، موضحا أنه تعرض لمواقف كتير مؤثرة في حياته، قائلا «تركت السويس وجئت إلى القاهرة وأجرت شقة في منطقة البساتين عبارة عن أوضة وصالة بـ 450 جنيه في الشهر».
وقال «كمال» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إنه ذهب إلى النقابة للحصول على تصريح ليصرح له بالعمل في الافراح والنوادي الليلية وواجه صعوبات بسبب صغر سنه، متابعا: «قالولي علشان تبقى نجم لازم تلبس لبس نجوم، نزلت العتبة اشتريت لبس بـ ترتر وبناطيل مقطعة وحذاء طويل».
وكشف المطرب عمر كمال، كواليس بداياته: «بدأت في محافظة السويس من 14 سنة واشتغل في بنزينة وعامل نظافة وديليفري وأمن، مضيفا: «اشتغلت في كل حاجة لتوفير مصدر دخل لأن والدي توفي منذ فترة طويلة وكان من الضروري العمل كي أنفق على بيتي وأسرتي».
وتابع عمر كمال: "في الفترة الأخيرة طالبت الشباب بضرورة السعي والعمل حتى ولو مش في نفس مجال التخرج»، معقبا: «لازم الواحد يعمل اللي عليه ويتعب ويشقى عشان يوصل لحلمه وعلى كل واحد التعامل مع الله».