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أخبار العالم

رسميا.. بريطانيا تخرج من السوق الأوروبية الموحدة

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:20 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
خرجت المملكة المتّحدة من السوق الأوروبّية الموحّدة، الجمعة، لتُكمل بذلك انفصالها التاريخي عن الاتّحاد الأوروبّي، بعد 47 عامًا من العيش المشترك.

واعتبارًا من 1 يناير، تتوقّف البلاد عن تطبيق قواعد الاتّحاد الأوروبّي، الذي خرجت منه رسميًا في 31 يناير الماضي.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، أن خروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة يشكل "لحظة رائعة"، مؤكدا أن بلاده ستكون "مفتوحة وسخية ومنفتحة على الخارج".

وقال جونسون في كلمته لمناسبة حلول السنة الجديدة: "إنها لحظة رائعة. لقد باتت حريتنا بين أيدينا ويعود الينا أن نستفيد منها الى أبعد حدود".

وتحدث جونسون عن مساحة من الأمل في أزمة فيروس كورونا، خصوصا بعدما بدأت حملة التلقيح التي تشمل اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد في بريطانيا بالتعاون مع مجموعة "أسترازينيكا" ومقرها كامبريدج.

وفي 24 ديسمبر الماضي، توصلت لندن وبروكسل إلى اتفاق يؤطر مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ختام مفاوضات صعبة.

وتنتهي المرحلة الانتقالية التي بدأت عند مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في يناير 2020، في 31 ديسمبر مع خروج بريطانيا من السوق الموحدة.
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