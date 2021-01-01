"جارتي حبيبتي ونور الحاضر الغائب".. بوسي شلبي تحتفل بالعام الجديد بصحبة زوجة نور الشريف

هنأت الفنانة بوسي شلبي متابعيها عبر حسابها بـ انستجرام بحلول العام الميلادي الجديد 2021.

ونشرت بوسي شلبي صورة تجمعها بالفنانة بوسي زوجة الراحل نور الشريف، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت قائلة: " اجمل حاجه ان الواحد يدخل سنه جديده مع الغالين جارتي حبيبتي ونور الحاضر الغائب".

وتفاعل معهم عدد كبير من متابعيهم عبر السوشيال ميديا، وتمنوا لهم عام جديد سعيد.

وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج الفني "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم الفنية.