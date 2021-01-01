ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

"جارتي حبيبتي ونور الحاضر الغائب".. بوسي شلبي تحتفل بالعام الجديد بصحبة زوجة نور الشريف

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:40 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الميداني

هنأت الفنانة بوسي شلبي متابعيها عبر حسابها بـ انستجرام بحلول العام الميلادي الجديد 2021. 

ونشرت بوسي شلبي صورة تجمعها بالفنانة بوسي زوجة الراحل نور الشريف، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وعلقت  قائلة: " اجمل حاجه ان الواحد يدخل سنه جديده مع الغالين جارتي حبيبتي ونور الحاضر الغائب".

وتفاعل معهم عدد كبير من متابعيهم عبر السوشيال ميديا، وتمنوا لهم عام جديد سعيد.

وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج الفني "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم الفنية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصل لسنة كاملة .. متى تعود حاستا الشم والتذوق لمتعافي كورونا

بعد عدة أيام.. العثور على جثة نجمة إكس فاكتور مذبوحة في سريرها .. صور

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 1/1/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا