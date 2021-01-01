بالشوكولاتة والورود.. احتفال مرضى كورونا بمستشفى قها برأس السنة

الاحتفال بالأعياد والمناسبات السنوية فرحة وبهجة يعيشها كل منا مع اسرته ورغم ذلك فهناك فئات كبيرة تعمل فى مختلف القطاعات يمنعهم واجبهم والتزامهم بعملهم فى الاستمتاع بالإجازات منهم الأطباء والأطقم الطبية فى المستشفيات أو ما يطلق عليهم الجيش الأبيض باعتبارهم خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا





الأطباء فى المستشفيات بصفة عامة ومستشفيات العزل بصفة خاصة قضوا الاحتفال بليلة رأس السنة فى العمل على راحة المرضى والتخفيف عنهم.





وحرصت الأطقم الطبية فى مستشفى قها المخصص لعلاج فيروس كورونا المستجد على الاحتفال بالعام الجديد حيث استقبلت أطباء المستشفى الحالات الجديدة بالورود والشيكولاته احتفالا بليلية رأس السنة والتحفيف عنهم من الإصابة بالفيروس.





وقالت دعاء أحمد ممرضة بمسشتفى قها المركزى بان عملها يمنعها من الاحتفال بالعام الجديد مع اسرتها ومع ذلك فهى سعيدة لقضاء الاحتفال داخل المستشفى وبين المرضى.





وأشارت إلى أن مهنتها هى خدمة المرضى والتخفيف عنهم لما يعانونه من الآلام وفرحتنا الكبرى هى أن نقدم المساعدة للمرضى من أهالينا واقاربنا حتى يتماثلوا للشفاء.





وأضافت أسماء محمود ممرضة بمستشفى بنها العام أن التمريض وأطباء المستشفى حرصوا على الاحتفال بليلة رأس السنة مع المرضى حيث قاموا بتوزيع العصائر والشوكولاتة وتوجيه التهنئة لهم بالعام الجديد والعمل على رفع روحهم المعنوية.





من جانبه قال الدكتور أحمد سعد خيامي القائم بأعمال مدير مستشفى قها المركزى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق.





وأشار خيامى إلى أن جهود الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفننين وعاملين مستمرة فى خدمة المرضى ورعاية المصابين بفيروس كورونا المستجد مؤكدا أن احتفالنا الحقيقى هو شفاء مريض وخروج الحالات المتعافية بعد تحول نتائج التحليل من إيجابية إلى سلبية.





من ناحية أخرى قام فريق من إدارات المتابعة والطوارئ والرعايا الأساسية ومكافحة العدوي بمديرية الصحة بالقلوبية بعمل لجان مرور على المستشفيات والإدارات والوحدات لتفقد سير العمل بهم ومتابعة مستشفيات الفرز والعزل وذلك ليلة الاحتفال بالعام الجديد للتاكد من تقديم الخدمة الصحية على أكمل وجه والاطمئنان على حالة المرضى بمستشفيات العزل.