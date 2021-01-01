ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بالشوكولاتة والورود.. احتفال مرضى كورونا بمستشفى قها برأس السنة

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:41 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
الاحتفال بالأعياد والمناسبات السنوية فرحة وبهجة يعيشها كل منا مع اسرته ورغم ذلك فهناك فئات كبيرة تعمل فى مختلف القطاعات يمنعهم واجبهم والتزامهم بعملهم فى الاستمتاع بالإجازات منهم الأطباء والأطقم الطبية فى المستشفيات أو ما يطلق عليهم الجيش الأبيض باعتبارهم خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا.

الأطباء فى المستشفيات بصفة عامة ومستشفيات العزل بصفة خاصة قضوا الاحتفال بليلة رأس السنة فى العمل على راحة المرضى والتخفيف عنهم.

وحرصت الأطقم الطبية فى مستشفى قها المخصص لعلاج فيروس كورونا المستجد على الاحتفال بالعام الجديد حيث استقبلت أطباء المستشفى الحالات الجديدة بالورود والشيكولاته احتفالا بليلية رأس السنة والتحفيف عنهم من الإصابة بالفيروس.

وقالت دعاء أحمد ممرضة بمسشتفى قها المركزى بان عملها يمنعها من الاحتفال بالعام الجديد مع اسرتها ومع ذلك فهى سعيدة لقضاء الاحتفال داخل المستشفى وبين المرضى.

وأشارت إلى أن مهنتها هى خدمة المرضى والتخفيف عنهم لما يعانونه من الآلام وفرحتنا الكبرى هى أن نقدم المساعدة للمرضى من أهالينا واقاربنا حتى يتماثلوا للشفاء.

وأضافت أسماء محمود ممرضة بمستشفى بنها العام أن التمريض وأطباء المستشفى حرصوا على الاحتفال بليلة رأس السنة مع المرضى حيث قاموا بتوزيع العصائر والشوكولاتة وتوجيه التهنئة لهم بالعام الجديد والعمل على رفع روحهم المعنوية.

من جانبه قال الدكتور أحمد سعد خيامي القائم بأعمال مدير مستشفى قها المركزى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق.

وأشار خيامى إلى أن جهود الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفننين وعاملين مستمرة فى خدمة المرضى ورعاية المصابين بفيروس كورونا المستجد مؤكدا أن احتفالنا الحقيقى هو شفاء مريض وخروج الحالات المتعافية بعد تحول نتائج التحليل من إيجابية إلى سلبية.

من ناحية أخرى قام فريق من إدارات المتابعة والطوارئ والرعايا الأساسية ومكافحة العدوي بمديرية الصحة بالقلوبية بعمل لجان مرور على المستشفيات والإدارات والوحدات لتفقد سير العمل بهم ومتابعة مستشفيات الفرز والعزل وذلك ليلة الاحتفال بالعام الجديد للتاكد من تقديم الخدمة الصحية على أكمل وجه والاطمئنان على حالة المرضى بمستشفيات العزل.
بالشوكولاتة والورود.. احتفال مرضى كورونا بمستشفى قها برأس السنة
بالشوكولاتة والورود.. احتفال مرضى كورونا بمستشفى قها برأس السنة
بالشوكولاتة والورود.. احتفال مرضى كورونا بمستشفى قها برأس السنة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ننشر تخصصات اللجان الطبية في مناطق عزل المستشفيات الجامعية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

ضرب بالنعال وكؤوس المياه.. أغرب طرق الاحتفال برأس السنة حول العالم

أشاد بالأطقم الطبية.. مجلس جامعة بنها يناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

حكايات الكريسماس من عزل دمياط العام.. الأطباء: نحتفل مع المرضى لتخفيف آلامهم .. شاهد

رصدنا احتفالات الأطقم الطبية.. "صدى البلد" يحتفل برأس السنة داخل مستشفى العزل بسوهاج

مدير مستشفى العزل بسوهاج يوزع هدايا رأس السنة على مصابي كورونا.. صور

ترشيحاتنا

رواد الفيسبوك يتداولون فيديو لتكسير وتخريب أكثر من 20 سيارة ببورسعيد أثناء احتفالات رأس السنة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادي دجلة في الدوري المصري

نيرمين الفقي وزوجة مصطفى فهمي الأبرز.. إطلالات مميزة للمشاهير في ليلة رأس السنة

مطالبا باتباع إجراءات الوقاية .. هاني الناظر: يناير وفبراير هما التحدي الأكبر في مواجهة كورونا

الطماطم تسجل 3 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 1-1-2021

الجامع الأزهر يعلن تعليق الحضور بأنشطة أروقته لحين إشعار آخر

Advertisements

بعد تأجيل الامتحانات.. قرارات قد تلجأ إليها الحكومة لمواجهة كورونا وفقا لقانون الطوارئ

رسميا.. ميسي حر في التفاوض مع أي ناد دون الرجوع لإدارة برشلونة

شاهد ظهورعلامة غريبة في يد روبي .. ورواد التواصل: مصابة بمرض

في عيد ميلاد شريف رمزي .. عمره وعدد زيجاته

رواد الفيسبوك يتداولون فيديو لتكسير وتخريب أكثر من 20 سيارة ببورسعيد أثناء احتفالات رأس السنة

أشرف صبحي يكشف .. حالة واحدة تتيح لمرتضى منصور العودة لرئاسة الزمالك

أخبار الرياضة .. حالة واحدة تتيح لمرتضى منصور العودة لرئاسة الزمالك .. التفاصيل المالية لصفقة انتقال بواليا

عيار 18 يسجل 711 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1-1-2021

نيرمين الفقي وزوجة مصطفى فهمي الأبرز.. إطلالات مميزة للمشاهير في ليلة رأس السنة

هل أصلي تحية المسجد أم أستمع لخطبة الجمعة.. أمين الفتوى يجيب

تعمل بدءًا من اليوم.. تعرف على الترددات الجديدة للقنوات الفضائية

منظمة الصحة العالمية تعلن حصيلة إصابات ووفيات كورونا في عام 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيرمين الفقي وزوجة مصطفى فهمي الأبرز.. إطلالات مميزة للمشاهير في ليلة رأس السنة

تبدأ من 206 آلاف جنيه .. مواصفات وأسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2021 .. صور

بالريال السعودي .. سعر خرافي لـ فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها