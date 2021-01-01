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انفجار للغاز في مجمع سكني بمدينة الأهواز بإيران .. شاهد

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:37 م
انفجار
انفجار
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد  إصابات بانفجار للغاز في مجمع سكني بمدينة الأهواز بإيران ..

وقد أصيب 12 شخصا بانفجار للغاز وقع في مجمع سكني بمدينة الأهواز جنوب غربي إيران، فيما لا يزال عدد من الأشخاص عالقين تحت الأنقاض ، وقال رئيس الهلال الأحمر في المدينة إنه تم انتشال طفلة من موقع الحادث ..

وقد كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الخميس، أن هناك معلومات استخباراتية من العراق تشير إلى وجود مخطط أمريكي لفبركة ذرائع لشن حرب ضد طهران وقد أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تسعى للحرب ولكنها ستدافع عن شعبها ومصالحها وأمنها
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