انفجار للغاز في مجمع سكني بمدينة الأهواز بإيران .. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد إصابات بانفجار للغاز في مجمع سكني بمدينة الأهواز بإيران ..





وقد أصيب 12 شخصا بانفجار للغاز وقع في مجمع سكني بمدينة الأهواز جنوب غربي إيران، فيما لا يزال عدد من الأشخاص عالقين تحت الأنقاض ، وقال رئيس الهلال الأحمر في المدينة إنه تم انتشال طفلة من موقع الحادث ..



