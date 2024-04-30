ليفاندوفسكي يفضل البقاء في برشلونة ويرفض الانتقال للدوري السعودي

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الثلاثاء، بأن مهاجم برشلونة الحالي، روبرت ليفاندوفسكي، قرر البقاء في النادي الإسباني، وعدم الانتقال إلى دوري "روشن" السعودي أو الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتبقى في عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة موسمين أخرين، أي حتى صيف عام 2026، وسط العديد من العروض الكبرى التي وصلت له من دوري "روشن".

وكان ليفاندوفسكي قد انتقل إلى نادي برشلونة في صيف 2022، قادماً من بايرن ميونخ الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو.

وخلال الموسم الجاري، سجل ليفاندوفسكي مع برشلونة 21 هدفاً في جميع البطولات، من بينها 13 هدفاً في الدوري الإسباني.