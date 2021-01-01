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رياضة

حسام غالي وابنه يخطفان عقول المتابعين على إنستجرام.. شاهد

الجمعة 01/يناير/2021 - 04:43 م
حسام غالي ونجلة
حسام غالي ونجلة
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محمد بدران
شارك حسام غالي لاعب وسط النادي الأهلي السابق، متابعيه صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر حسام غالي بصحبة نجله محمود بإطلالة كاجوال مرتديا قميص جينز انيقا وبنطالا، نال إعجاب متابعيه.


واحتفل حسام غالي لاعب وسط النادي الأهلي السابق بعيد ميلاده الـ 39، الأسبوع الماضي حيث ولد في 15 ديسمبر عام 1981.


بدأ حسام غالي مشواره الكروي في نادي بيلا ثم انضم بعد ذلك إلى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وتم تصعيده إلى الفريق الأول بعدها في موسم 1999.


وخاض حسام غالي أول تجربة احترافية له في عام 2003 عبر بوابة فينورد الهولندي.


لعب حسام غالي لمدة 3 مواسم، شارك خلالها في 56 مباراة، وسجل  3 أهداف وصنع 4 أخرى.


انتقل حسام غالي بعد إلى توتنهام الإنجليزي موسم 2006 - 2007، ولعب له موسما واحدا، حيث رحل سريعا بعد أزمته الشهيرة ورمي قميص النادي على أرض خلال استبداله.


انضم حسام غالي بعد ذلك إلى ديربي كاونتي لمدة 6 أشهر، قبل أن ينضم إلى الدوري السعودي عبر بوابة النصر  6 أشهر، عاد إلى الأهلي في شتاء موسم 2009 - 2010.


لعب الكابيتانو مع الأهلي حتى صيف موسم 2012 - 2013، قبل أن يغادر إلى أوروبا مجددا بالانضمام إلى ليرس البلجيكي إلى لعب له موسما ونصف.


عاد غالي مجددا إلى الأهلي موسم 2014 - 2015  ولعب له مواسم ثم انضم إلى النصر السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة، وأخيرا عاد إلى الأهلي ليختتم مسيرته في القلعة الحمراء.


آخر مباراة لحسام غالي كانت في 11 مايو 2018 أمام أياكس أمسترادم في الإمارات " مباراة ودية" بهدف دون رد.


على الصعيد الدولي شارك حسام غالي مع منتخب مصر في 55 مباراة، وتوج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2010.


حسام غالي وابنه يخطفان عقول المتابعين على إنستجرام.. شاهد
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