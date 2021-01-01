بدون فرجاني ساسي ومصطفى محمد.. الزمالك يعلن قائمة الفريق لمواجهة إنبي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر لها غدا السبت في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري.
وتضم القائمة كلا من:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمد عواد
خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - أحمد عيد – عبد الله جمعة
خط الوسط: طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود عبدالرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي - حسين فيصل.
خط الهجوم: حميد أحداد - عمر السعيد.
ويستمر غياب محمود علاء مدافع الفريق وحسام أشرف وأسامة فيصل بعد تماثلهم للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، ومحمد عبد السلام لإصابته بفيروس كورونا، ومحمود جنش للإصابة في العضلة الضامة، ومحمد عبد الشافي للإصابة في الترقوة، و مصطفى محمد ومحمد أوناجم وفرجاني ساسي لأسباب فنية.