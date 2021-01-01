عروض أفلام للمشروعات القومية بثقافة البحر الأحمر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر عدد من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث قدم قصر ثقافة الغردقة عرض فيلم "العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة" وهما من أهم إنجازات المشروعات القومية من إنتاج الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية والتي توضح الأهمية الاستراتيجية والقومية وتوفير مناخ الإستثمار الجيد وإنشاء مشاريع عمرانية جديدة لتخفيف التكدس السكاني داخل القاهرة لما تحتويه من الكثير من الأماكن السكنية والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات، وتتضمن مدينة العلمين بعض المشروعات العمرانية ومنها أبراج العلمين الجديدة ومركز عالمي للمؤتمرات وبحيرة العلمين والممشي السياحي والمدارس والجامعات المختلفه والنوادي الرياضية
عقد بيت ثقافة القصير ورشة حكى بعنوان "بطولات إسلامية" عن القائد صلاح الدين الايوبى، ألقتها سلمى أحمد موضحة أن صلاح الدين الأيوبي هو قائد عسكري أسس الدولة الأيوبية التي وحدت مصر والشام والحجاز وتهامة واليمن في ظل الراية العباسية بعد أن قضى على الخلافة الفاطمية التي استمرت 262 سنة، وأقام البيت محاضرة بعنوان "الأمانة" ألقاها الشيخ ياسر عادل موضحا أن الأمانة تعتبر من مكارم الأخلاق ومن أهم الصفات التي دعا الإسلام للتحلي بها، لعظم مكانتها في الإسلام، وأهميتها بين أبناء المجتمع ككل، وفي المجتمع الإسلامي على وجه التحديد، وقد تمثلت الأمانة بأبهى صورها في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يلقب بالصادق الأمين حتى قبل البعثة وبعدها، بجانب ذلك إستقبل البيت أطفال مدرسة العوينة الجديدة لتنظيم برنامج ترفيهى تضمن اللعب بالكراسى وعرائس القفاز وإكتشاف المواهب المختلفة في الغناء والإستعراضات
نفذ قصر ثقافة الشلاتين ورشة رسم حر بمدرسة سعد أبو ريده الإعدادية مع المدربة غاده محمود التي استخدمت ورق الكانسون وألوان الرصاص لعمل أشكال فنية مختلفة، كما أقام القصر ورشة حكى بعرائس القفاز مع شعبان أبو الفضل سيد .
وفي مجال أنشطة الأونلاين قدم قصر ثقافة حلايب محاضرة عن "الإرهاب" ألقاها الشيخ أحمد محمد عبدالجيد موضحا أن الإسلام دين يحث على التسامح والسلام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، كما بث بيت ثقافة الحمراوين محاضرة بعنوان "كيف نغرس فى أطفالنا مفهوم حقوق الآخرين" ألقتها سميحة أبو الحمد موضحة أنه يجب علي الأب والأم الإنتباه فيما يتعلق بإحترام الآخر من أصدقاء ومعارف أو حتى شخصيات عامة، والإبتعاد عن الإزدواجية فى التعامل مع الطفل، كذلك يجب الإبتعاد عن التطبيق الخاطئ للعقاب فالتحدث بهدوء ضرورى لكسب الإصغاء والاهتمام والاستماع الجيد له، وبالتالى التعود على احترام الآخر، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا أمسية شعرية للشاعر الشاذلى عبد العزيز بشير تضمنت عدة قصائد بالعامية منها قصيدة "لساكى صوت البراح" وقصيدة" علشان كدا" و قصيدة "بكره أكيد الصبح جاى"