ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

عروض أفلام للمشروعات القومية بثقافة البحر الأحمر

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:02 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر عدد من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث قدم قصر ثقافة الغردقة عرض فيلم "العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة" وهما من أهم إنجازات المشروعات القومية من إنتاج الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية والتي توضح الأهمية الاستراتيجية والقومية وتوفير مناخ الإستثمار الجيد وإنشاء مشاريع عمرانية جديدة لتخفيف التكدس السكاني داخل القاهرة لما تحتويه من الكثير من الأماكن السكنية والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات، وتتضمن مدينة العلمين بعض المشروعات العمرانية ومنها أبراج العلمين الجديدة ومركز عالمي للمؤتمرات وبحيرة العلمين والممشي السياحي والمدارس والجامعات المختلفه والنوادي الرياضية 

عقد بيت ثقافة القصير ورشة حكى بعنوان "بطولات إسلامية" عن القائد صلاح الدين الايوبى، ألقتها سلمى أحمد موضحة أن صلاح الدين الأيوبي هو قائد عسكري أسس الدولة الأيوبية التي وحدت مصر والشام والحجاز وتهامة واليمن في ظل الراية العباسية بعد أن قضى على الخلافة الفاطمية التي استمرت 262 سنة، وأقام البيت محاضرة بعنوان "الأمانة" ألقاها الشيخ ياسر عادل موضحا أن الأمانة تعتبر من مكارم الأخلاق ومن أهم الصفات التي دعا الإسلام للتحلي بها، لعظم مكانتها في الإسلام، وأهميتها بين أبناء المجتمع ككل، وفي المجتمع الإسلامي على وجه التحديد، وقد تمثلت الأمانة بأبهى صورها في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يلقب بالصادق الأمين حتى قبل البعثة وبعدها، بجانب ذلك إستقبل البيت أطفال مدرسة العوينة الجديدة لتنظيم برنامج ترفيهى تضمن اللعب بالكراسى وعرائس القفاز وإكتشاف المواهب المختلفة في الغناء والإستعراضات

نفذ قصر ثقافة الشلاتين ورشة رسم حر بمدرسة سعد أبو ريده الإعدادية مع المدربة غاده محمود التي استخدمت ورق الكانسون وألوان الرصاص لعمل أشكال فنية مختلفة، كما أقام القصر ورشة حكى بعرائس القفاز مع شعبان أبو الفضل سيد .

وفي مجال أنشطة الأونلاين قدم قصر ثقافة حلايب محاضرة عن "الإرهاب" ألقاها الشيخ أحمد محمد عبدالجيد موضحا أن الإسلام دين يحث على التسامح والسلام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، كما بث بيت ثقافة الحمراوين محاضرة بعنوان "كيف نغرس فى أطفالنا مفهوم حقوق الآخرين" ألقتها سميحة أبو الحمد موضحة أنه يجب علي الأب والأم الإنتباه فيما يتعلق بإحترام الآخر من أصدقاء ومعارف أو حتى شخصيات عامة، والإبتعاد عن الإزدواجية فى التعامل مع الطفل، كذلك يجب الإبتعاد عن التطبيق الخاطئ للعقاب فالتحدث بهدوء ضرورى لكسب الإصغاء والاهتمام والاستماع الجيد له، وبالتالى التعود على احترام الآخر، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا أمسية شعرية للشاعر الشاذلى عبد العزيز بشير تضمنت عدة قصائد بالعامية منها قصيدة "لساكى صوت البراح" وقصيدة" علشان كدا" و قصيدة "بكره أكيد الصبح جاى"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مواقع التواصل وحرب المعلومات والشائعات.. محاضرة في قصر ثقافة الأقصر

محاضرات تثقيفية للتوعية من جائحة كورونا بثقافة القليوبية

التطرف وأزمة الوعى عند الشباب.. محاضرة في قصر ثقافة البحر الأحمر

ثقافة البحر الأحمر تناقش أهمية الكتاب الورقي وصموده أمام التكنولوجيا

مفهوم الأمن المائي وكيفية تحقيقه بثقافة البحر الأحمر

أنشطة أونلاين متنوعة بـ ثقافة الجيزة

ترشيحاتنا

دنيا صلاح عبدالله تقدم برنامج فى حتة تانية للعام الثانى

لمدة 10 ساعات.. انقطاع المياه عن هذه المناطق بالقاهرة غدا

أخبار الرياضة.. الزمالك يحسم موقفه النهائي من التجديد لـ فرجاني ساسي.. نجم الأهلي يتعافى من كورونا

عودة عمرو دياب لزوجته زينة عاشور.. و 3 شواهد تؤكد

دون تباعد أو كمامات.. أهالي سوهاج يقيمون حفلات الخطوبة أمام منازلهم.. شاهد

دينا الشربيني وسلمى أبو ضيف تحتفلان بعيد رأس السنة من دبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غيبوبة 9 أيام.. مريضة كورونا تستفيق لتجد مفاجأة سعيدة في انتظارها

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات هنا الزاهد أثارت الجدل بأنوثتها

أدلة جديدة.. متلازمة التمثيل الغذائي لمرضى الصدفية تصيبهم بمخاطر عديدة