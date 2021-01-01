عروض أفلام للمشروعات القومية بثقافة البحر الأحمر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر عدد من الفعاليات الفنية والثقافية، حيث قدم قصر ثقافة الغردقة عرض فيلم "العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة" وهما من أهم إنجازات المشروعات القومية من إنتاج الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية والتي توضح الأهمية الاستراتيجية والقومية وتوفير مناخ الإستثمار الجيد وإنشاء مشاريع عمرانية جديدة لتخفيف التكدس السكاني داخل القاهرة لما تحتويه من الكثير من الأماكن السكنية والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات، وتتضمن مدينة العلمين بعض المشروعات العمرانية ومنها أبراج العلمين الجديدة ومركز عالمي للمؤتمرات وبحيرة العلمين والممشي السياحي والمدارس والجامعات المختلفه والنوادي الرياضية





عقد بيت ثقافة القصير ورشة حكى بعنوان "بطولات إسلامية" عن القائد صلاح الدين الايوبى، ألقتها سلمى أحمد موضحة أن صلاح الدين الأيوبي هو قائد عسكري أسس الدولة الأيوبية التي وحدت مصر والشام والحجاز وتهامة واليمن في ظل الراية العباسية بعد أن قضى على الخلافة الفاطمية التي استمرت 262 سنة، وأقام البيت محاضرة بعنوان "الأمانة" ألقاها الشيخ ياسر عادل موضحا أن الأمانة تعتبر من مكارم الأخلاق ومن أهم الصفات التي دعا الإسلام للتحلي بها، لعظم مكانتها في الإسلام، وأهميتها بين أبناء المجتمع ككل، وفي المجتمع الإسلامي على وجه التحديد، وقد تمثلت الأمانة بأبهى صورها في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يلقب بالصادق الأمين حتى قبل البعثة وبعدها، بجانب ذلك إستقبل البيت أطفال مدرسة العوينة الجديدة لتنظيم برنامج ترفيهى تضمن اللعب بالكراسى وعرائس القفاز وإكتشاف المواهب المختلفة في الغناء والإستعراضات





نفذ قصر ثقافة الشلاتين ورشة رسم حر بمدرسة سعد أبو ريده الإعدادية مع المدربة غاده محمود التي استخدمت ورق الكانسون وألوان الرصاص لعمل أشكال فنية مختلفة، كما أقام القصر ورشة حكى بعرائس القفاز مع شعبان أبو الفضل سيد .



