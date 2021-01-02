اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن هذه المدينة في المنيا

قال المهندس محمد سيد ليله رئيس الوحدة المحــلية لمركز ومدينة مغاغة في المنيا ، إنه سيتم فصل مغذي كهرباء المركز الطبي، اليوم السبت، لإجراء بعض أعمال الصيانة الدورية المعتـــادة .





وأوضح أن يوم الثلاثاء القادم سيشهد أيضا فصل مغذي كهرباء علي باشا؛ وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة الدورية حسب البرنامج المعد لذلك.\





وأشار إلى أن قطع التيار سيبدا في الثامنة صباحا، على أن يتم التوصيل بعد الانتهاء من الأعمال في نفس اليوم.





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واضاف رئيس المركز أن المناطق التي سيتم فصل الكهرباء عنها اليوم السبت ، هي ( البنك الأهلي - مبنى مجلس المدينة - برج حسام - مبنى المركز الطبي - الشعبة - شارع الزهور - برج الصفوة - النجدة - بنك الإسكندرية - البريد - شارع الجمهورية - ميدان أبو النسب - ).



