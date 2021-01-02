صدق أولا تصدق.. بطولة تنس طاولة بجامعة حلوان "على 75 جنيه"

نظمت اللجنة الرياضية بكلية التربية جامعة حلوان، مسابقة كرة تنس الطاولة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية .





وشددت إدارة رعاية شباب كلية التربية واتحاد الطلاب بالكلية علي أتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أرتداء الكمامة وعدم حدوث اى تجمعات وأستخدام مطهرات اليدين .





وأقامت المسابقة فى الساعة 12 ظهرآ أمام صالات الكلية وقالت الكلية ان هناك جوائز مالية تصل إلى 100 جنية المركز الأول و 75 جنية لصاحب المركز الثاني.





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يأتي هذا ضمن خطة الأنشطة الطلابية المقررة العام الدراسي 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.





وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قال إن الجامعة تستمر هذا العام فى ممارسة كافة أنشطتها الطلابية الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر بما يتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها.





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وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب في الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او تقديم طلب الاشتراك فى المسابقة.



