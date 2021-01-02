بعد سداد ديونها.. برلماني: التأمينات تبدأ عصر التحول الرقمي والاستثمارات

قال النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوي العاملة، أن الهيئة القومية للتأمين تبدأ عصر جديد من التطوير ولا سيما بعد إنتهاء كافة مديوناتها لصالح الشركات الخاصة والحكومة حيث تتجه الآن إلي تحسين أداء الخدمات المقدمة بها وذلك لتذليل الصعوبات التي تواجه كافة جمهورها سواء متلقي المعاشات أو من يتوجهون لإستخراج ما يعرف بـ " برنت تأمين".





وأضاف "وهب الله" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن صناديق الإستثمار التي تم إطلاقها من قبل التأمينات، ستوثر بالإيجاب علي توفير مخزون كبير من السيولة المالية التي تسمح بتنمية أصول أموال المعاشات بما يجدي بالنفع علي المصلحة العامة.





و أكد عضو مجلس النواب، أن أبرز ما يتم إستحداثه بمنظومة التأمينات هو عمل تطبيق إلكتروني يعمل بالرقم القومي الخاص للمستفيد دون الإضطرار إلي التردد علي مكاتب الصرف وذلك توفيرا للوقت والمجهود، إضافة إلي إنجاز المتطلبات بشكل سريع.

و أشار عضو مجلس النواب، إلي أن التحول الرقمي بمنظومة التأمينات له عدة فوائد أبرزها العزوف عن التشغيل اليدوي الذي يتضمن أحيانا أخطاء و توجيه إختصاصات الموظفين لمهام أكثر أهمية، كما أن تعميم الصرف الآلي سيسهم بشكل كبير في الحد من إمكانية وجود طرق مختلفة للفساد كالرشوة وغيرها.









وكشف اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة ستبدأ مع العام الجديد تنفيذ مشروع ضخم لتحول منظومة التأمينات التقليدية إلى منظومة رقمية في جميع مراحلها، حيث سيتم إحلال أجهزة حاسب آلي جديدة بدلا من الحالية وإنشاء تطبيق إلكتروني يشمل جميع العمليات الحسابية المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات دون الاعتماد على أي مستندات ورقية.





وأوضح جمال عوض، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ ) ، أنه سيتم الربط مع قواعد البيانات المتعلقة بعمل الهيئة كالأحوال المدنية لدى وزارة الداخلية، ووفقا للمنظومة الجديدة فسيتم التعامل عبر التطبيق الإلكتروني بالرقم القومي الخاص بالمستفيد فقط دون الحاجة لإحضار مستندات، أو التردد على مكاتب التأمينات.





وأعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن بدء دمج جميع مكاتب التأمينات التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك العاملين في قطاع الأعمال العام والخاص في محافظة القاهرة والبالغ عددها 67 مكتبًا، ونقل الأرشيف الورقي منها وتحويلها لمكاتب أمامية فقط "خدمة عملاء" مهمتها تلقى طلبات المتعاملين معها، على أن يخصص المبنى الرئيسي لصندوق التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي بمنطقة "لاظوغلي" بوسط العاصمة ليصبح مركز عمليات التأمينات بمحافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن الهيئة ستطبق نفس آليات التطوير والدمج بمحافظتي الدقهلية وأسيوط في نفس الوقت.



