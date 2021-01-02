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بين الناس

سكان منطقة مساكن السيول فى أبو تيج يشكون جحيم استمرار انقطاع المياه

السبت 02/يناير/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن عبدالرحيم محمد ، والمقيم منطقة مساكن السيول فى  قرية البلايزه التابعه لمركز أبوتيج محافظة أسيوط ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، متضررا من الأنقطاع المستمر لمياه الشرب.

ويقول فى رسالته: نشكو من استمرار مشكلة انقطاع مياه الشرب فى منطقة مساكن السيول فى  قرية البلايزه ، و أنهم بحاجة للمياه لقضاء احتياجاتهم اليومية والمنزلية خاصة في انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين، مطالبا بتدخل شركة المياه لرفع المعاناة عنهم.  

وأضاف أن انقطاع المياه باستمرار أدى إلى حالة من الاستياء بين أهالي القرية، بسبب انقطاع المياه دون توجيه إنذار لهم لتوفير احتياجاتهم خلال فترات الانقطاع.

وأشار: رغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه شرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه والتى حصلنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم يتم الاستجابة.

مناشدين رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التدخل لحل تلك الأزمة والتخفيف عنهم ، خاصة في انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية .

للتواصل مع الحاله من خلال رقم
01142971633

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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