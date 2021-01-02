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محافظات

الحقني يا أحمد بيه أنا بموت.. آخر كلمات الدكتور سيد خضير قبل وفاته بكورونا

السبت 02/يناير/2021 - 06:16 ص
دكتور سيد خضير
دكتور سيد خضير
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الغربية- أحمد علي
شهدت قرية العتوه في مركز قطور بمحافظة الغربية، أمس، وفاة أستاذ جامعي متأثرا بفيروس كورونا.

وتوفي الدكتور سيد خضير أستاذ الاعلام بكليه التربوية النوعية بجامعة كفر الشيخ لإصابته بفيروس كورونا وتم تسليم جثمانه الي اسرته استعدادا لدفنه بمقابر العائلة وسط حاله من الحزن والوجيعة التي أصابت افراد اسرته.

وكانت آخر كلماته مع أحد المقربين منه كما روي لـ"صدى البلد": "الحقني يا أحمد بيه.. أنا بموت".. ليرد عليه قائلا :" حضرتك فين يا دكتور سيد؟ أنا في قلين.. وأُغلق التليفون بعدها".

وتم التواصل  مع رئيس جامعة كفر الشيخ ومحمد كمال سلامة، رئيس قسم العزل بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ.. ليتم نقل الأستاذ الجامعي إليه.. لكن كان الرد: "عندنا 12 سرير عناية مركزة فقط.. كلها مشغولة بالمرضى، وبمجرد إخلاء أحد الأسرة سيتم إدخاله".
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