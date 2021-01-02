الحقني يا أحمد بيه أنا بموت.. آخر كلمات الدكتور سيد خضير قبل وفاته بكورونا

شهدت قرية العتوه في مركز قطور بمحافظة الغربية، أمس، وفاة

شهدت قرية العتوه في مركز قطور بمحافظة الغربية، أمس، وفاة أستاذ جامعي متأثرا بفيروس كورونا.





وكانت آخر كلماته مع أحد المقربين منه كما روي لـ"صدى البلد": "الحقني يا أحمد بيه.. أنا بموت".. ليرد عليه قائلا :" حضرتك فين يا دكتور سيد؟ أنا في قلين.. وأُغلق التليفون بعدها".



