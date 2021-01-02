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أخبار العالم

إغلاق السجون في الولايات المتحدة لاحتواء انتشار كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 01:48 ص
كورونا
كورونا
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أ ش أ
أعلن مسئولون أمريكيون، إغلاق سجون الولايات الأمريكية المختلفة، ونقل السجناء لأماكن أخرى؛ بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا "كوفيدـ 19".

وقال هؤلاء المسئولون، في تصريحات، نشرت، مساء الجمعة، أن هذا يأتي؛ بعد أن تبين أن هناك سجونا في ولايات مختلفة من كاليفورنيا إلى ميزوري إلى بنسلفانيا، شهدت إصابات مسئولين بها بالفيروس، وما عادوا قادرين على العمل، وهو ما أدى لإصدار التعليمات بإغلاق بعض المنشآت الإصلاحية، باعتباره السبيل الوحيد للحفاظ على تأمين السجناء وسلامتهم.

ومن جهته، قال الخبير الطبي الأمريكي لورين روبينسون، إنه رغم أن اكتظاظ السجون كان خطيرا؛ فإن نقل السجناء خطير أيضا، وقد يؤدي لمزيد من انتشار الفيروس.

يذكر أنه كان هناك أكثر من 4800 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، و2100 حالة وفاة به بين السجناء وحراس السجون في مواقع مختلفة على مستوى الولايات المتحدة.
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