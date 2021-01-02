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أخبار العالم

لمكافحة كورونا.. السلطات الأسترالية تفرض ارتداء الكمامة بمنطقة سيدني الكبرى

السبت 02/يناير/2021 - 11:02 ص
صدى البلد
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ا ش ا
قالت رئيسة وزراء ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية، جلاديس بريجيكليان، اليوم السبت إن ارتداء كمامات الوجه في الأماكن المغلقة سيصبح إلزاميا في منطقة "سيدني الكبرى" بدءا من يوم غد الأحد.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية أن أية خروقات للإجراء الجديد - الذي يفرض ارتداء الكمامات في مراكز التسوق والمتاجر والمواصلات العامة وأماكن الترفيه العامة مثل المسارح والسينمات ودور العبادة وصالونات التجميل والحلاقة وأماكن المقامرة كالكازينوهات - ستقابل بغرامة قيمتها 200 دولار أسترالي (أي ما يعادل 154 دولارا أمريكيا) تطبق بدءا من بعد غد الاثنين.

ووفقا لحكومة ولاية "نيو ساوث ويلز"، سجلت الولاية 7 حالات عدوى محلية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلا عن 12 حالة إصابة تم رصدها في المسافرين العائدين من الخارج في إحدى فنادق الحجر الصحي.

ونجحت استراليا العام الماضي في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد بها عبر غلق حدودها أمام غالبية المسافرين الأجانب وإصدار قواعد إغلاق صارمة، بيد أن حالات العدوى بالفيروس قد ارتفعت على مدار الأيام الأخيرة. 
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