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توك شو

ضد الإرهاب والفساد.. المخرج محمد فاضل: موقف وحيد حامد السياسي لم يتغير

السبت 02/يناير/2021 - 03:30 م
وحيد حامد
وحيد حامد
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إسراء صبري
نعى المخرج محمد فاضل، الكاتب الراحل وحيد حامد، قائلا: وحيد حامد كان يشاركني في شيء واحد على مدار الأعوام الماضية، وهو أن الفن لا بد أن يكون له رسالة، معقبا: كان يهدف إلى تحقيق هذا الأمر في كل الأمور.

وتابع "فاضل" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا"، أنه لم يتخل عن الفن ورسالة، معقبا: دائما كان يهدف إلى أن يكون أن الفن مفيدا للمجتمع، وظهر ذلك في مختلف أعماله الفنية، التي قدمها، مشيرا إلى أن موقف وحيد حامد السياسي لم يتغير وكان ضد الإرهاب والفساد دائما.

وأكمل: وحيد حامد رحل ولكن أعماله باقية، معقبا: أعمال وحيد حامد كانت تهتم دائما بالوطن والمواطنين.

وشدد على أنه كان على تواصل دائم مع الراحل وحيد حامد، منوها إلى أن وحيد حامد كان يمتلك شجاعة واضحة في حبه لمصر ومحاربته للإرهاب.
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