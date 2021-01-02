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أخبار العالم

صفر إصابات ببعض المحافظات.. انحسار كورونا بالسعودية

السبت 02/يناير/2021 - 03:33 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
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شريف سيد
بدأ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الانحسار بالمملكة العربية السعودية بشكل كبير، وذلك عقب تسجيل 101 إصابة فقط بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

فيما سجلت محافظتي جازان والحدود الشمالية سفر إصابات بالفيروس، فيما سجلت الجوف إصابة واحدة، وعسير نجران والباحة إصابتين في كلا منهما. 

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 362979 حالة.

كما سجلت الصحة السعودية وفق التقرير الصادر عنها اليوم، 9 حالات وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة إلى 6239 حالة وفاة. 

فيما رصدت الوزارة السعودية تعافي 182 حالة شفاء ليبلغ إجمالي حالات التعافي في السعودية 354263 حالة. 

وذكر التقرير الصادر عن الصحة السعودية أن هناك 354 حالة حرجة لا زالت تتلقى العلاج بالعناية المركزة بمستشفيات المملكة. 
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