ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الإسماعيلية: اعتماد 98 مليون جنيه لرصف 8 محاور جديدة

السبت 02/يناير/2021 - 05:07 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
أعلن اللواء شريف بشارة  محافظ الإسماعيلية عن دراسة مقترحات بديلة للمواقف للتخفيف عن الأماكن ذات الكثافة العالية واستحداث خطوط سير طبقًا للتوسعات العمرانية بالمحافظة وذلك للتيسير على المواطنين.

كما وجّه بتشكيل لجنة تضم نواب البرلمان ومديرية الطرق ومدير التخطيط المروري لدراسة وحصر الأماكن ميدانيًا مع مراعاة معايير المواقف وبما لا يضر بالصالح العام.

وأشار المحافظ إلي خطة المحافظة لرصف 8 محاور جديدة لربط قري المحافظة والتوابع ضمن المشروع القومي بمحاور الطرق  والتي تضم مدخل معدية القنطرة والمستشفى والموقف بطول 2.2 كيلو متر، والشارع الواصل بين بوابة الجلاء حتى مزلقان نفيشة بطول 1.8 كم، ومدخل النفق إلي المدرسة اليابانية حتى طريق بورسعيد بطول 3 كيلو مترات (فيديكو)، طريق عزبة منصور وترعة الشباب وطريق 76 حربي (التل الكبير) بطول 6 كم، مدخل المستقبل 36 حربي بطول 3 كيلو متر، طريق مدرسة كمال بدران الرود أبو مطرود الوصفية بطول 2.5 كيلو متر، والطريق الواصل من محطة الوصفية وحتى طريق قسم شرطة أبوصوير بطول 5.6 كيلو متر وذلك بأعتماد مالي 98 مليون جنيهًا.

اقرا ايضا: 
 

احذر تسبب السرطان.. الأطباء يحذرون من الإفراط في عمل الأشعة المقطعية؟


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. إنهاء 47% من الطريق الإقليمي الدائري الشرقي في أسوان

تنفيذ 80% من أعمال رصف طريق الطويسة فى أسوان

أهالي قرى المنيا يعانون من سوء حالة الطرق.. والمحافظ يعلن البدء في رصف 36 طريقا بتكلفة إجمالية 66 مليون جنيه.. صور

بتكلفة 41 مليون جنيه.. الطرق تبدأ رصف 3 محاور رئيسية بالإسماعيلية

بتكلفة 46 مليون جنيه.. رفع كفاءة عدة محاور مرورية جديدة بالإسماعيلية

ترشيحاتنا

قرار وشيك.. استبعاد ربيع ياسين من تدريب المنتخبات الوطنية

للتهنئة بعيد الاستقلال.. السفير السوداني بالقاهرة يتلقى اتصالا هاتفيا من ديوان الرئاسة المصرية

لماذا نهى رسول الله عن النوم على البطن؟

فقدت أخي وصديقي.. عادل إمام ينعي الكاتب وحيد حامد: خسارة كبيرة للفن المصري والعربي

الرئيس السيسي يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

أخبار الفن| وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد.. وانهيار نجوم الفن في الجنازة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تخطف الأنظار على إنستجرام

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تدمر ذاكرة المراهقين

لأول مرة.. ظهور فورد فيوجن أكتيف الكروس أوفر الجديدة