محافظ الإسماعيلية: اعتماد 98 مليون جنيه لرصف 8 محاور جديدة

أعلن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية عن دراسة مقترحات بديلة للمواقف للتخفيف عن الأماكن ذات الكثافة العالية واستحداث خطوط سير طبقًا للتوسعات العمرانية بالمحافظة وذلك للتيسير على المواطنين.





كما وجّه بتشكيل لجنة تضم نواب البرلمان ومديرية الطرق ومدير التخطيط المروري لدراسة وحصر الأماكن ميدانيًا مع مراعاة معايير المواقف وبما لا يضر بالصالح العام.





وأشار المحافظ إلي خطة المحافظة لرصف 8 محاور جديدة لربط قري المحافظة والتوابع ضمن المشروع القومي بمحاور الطرق والتي تضم مدخل معدية القنطرة والمستشفى والموقف بطول 2.2 كيلو متر، والشارع الواصل بين بوابة الجلاء حتى مزلقان نفيشة بطول 1.8 كم، ومدخل النفق إلي المدرسة اليابانية حتى طريق بورسعيد بطول 3 كيلو مترات (فيديكو)، طريق عزبة منصور وترعة الشباب وطريق 76 حربي (التل الكبير) بطول 6 كم، مدخل المستقبل 36 حربي بطول 3 كيلو متر، طريق مدرسة كمال بدران الرود أبو مطرود الوصفية بطول 2.5 كيلو متر، والطريق الواصل من محطة الوصفية وحتى طريق قسم شرطة أبوصوير بطول 5.6 كيلو متر وذلك بأعتماد مالي 98 مليون جنيهًا.





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