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رياضة

العيسوي يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة مصر المقاصة.. غدا

السبت 02/يناير/2021 - 05:01 م
أبو طالب العيسوي
أبو طالب العيسوي
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نانسي القاضي
 أعلن الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلي، بقيادة أبو طالب العيسوى، قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة مصر المقاصة غدا فى سابع جولات مسابقة الدورى المصرى.

قائمة الإسماعيلى جاءت كالتالي:

حارس مرمى.. محمد صبحي، محمد مجدي.

خط الدفاع.. مروان الصحراوي، محمد عمار، محمد هاشم، رضوان الشريفي، البدري، كاستيلو،

خط الوسط..  دونجا، عمر الوحش، محمد عادل، محمد صادق، احمد مصطفى، محمد الشامي، محمد مخلوف، عماد حمدي، أحمد مدبولي .

خط الهجوم.. شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.

واختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم استعدادا لملاقاة مصر المقاصة غدا لحساب الأسبوع السادس من عمر بطولة الدورى الممتاز.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها اللعب فى المساحات والتسليم والتسلم واختتم بتقسيمة مصغرة تم خلالها وضع الرتوش الأخيرة قبل مواجهة الفريق الفيومى على ملعبه 


وحقق فريق الإسماعيلى فوزه الأول هذا الموسم، على حساب أسوان بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-0 فى المباراة التى جمعتهما عصر الثلاثاء، فى افتتاح الأسبوع الخامس من عمر الدورى، وسجل هدفىّ الإسماعيلى الثنائى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق فى الدقيقتين 61 و79 على التوالى.

واعتذر محمد وهبة المدير الفنى للإسماعيلى عن الاستمرار فى منصبه فى قيادة الدراويش، بسبب الاختلاف مع مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على بعض الأمور الخاصة بصلاحياته الفنية فى قيادة الفريق الأصفر والمسئوليات التى يملكها لتحقيق طموحات الجماهير الصفراء، سواء فى اختيار اللاعبين أو ما يخص الفريق الكروي.

كان مجلس الإسماعيلى قد استقر على تكليف وهبة بتولى القيادة الفنية بعدما كان هناك اتجاه لاستقدام مدير فنى أجنبي، قبل أن يعتذر وهبة بسبب عدم الحصول على الصلاحيات الكاملة فى قيادة الدراويش

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير الجارى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.
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