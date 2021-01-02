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رياضة

عمر السعيد يقود الزمالك أمام إنبي

السبت 02/يناير/2021 - 06:37 م
لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك
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حسام الحارتي
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة اليوم أمام إنبي في الجولة الخامسة للدوري والتي ستقام باستاد بتروسبورت.

جاء التشكيل كالتالي: 
حراسة المرمى : محمد أبو جبل 
خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي 
خط الوسط : محمد أشرف روقا – إمام عاشور  - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي
خط الهجوم : عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد وحسام عبد المجيد و عبد الله جمعة وأحمد عيد وطارق حامد وحسين فيصل وإسلام جابر ومحمود شيكابالا وحميد أحداد.
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