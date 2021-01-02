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رياضة

مباراة الزمالك وإنبي .. الفارس الأبيض يواصل التقدم بهدف بعد مرور 20 دقيقة

السبت 02/يناير/2021 - 07:51 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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يسرى غازى
واصل فريق الزمالك تقدمه على إنبي بهدف أول بعد مرور 20 دقيقة فى المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الخامسة للدوري على ملعب استاد بتروسبورت.

بدأ اللقاء بهجوم من لاعبى انبي وحصل الفريق البترولى على ركلة حرة سددها جون أوكوى مهاجم الفريق أعلى مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك.

واحتسب محمد الصباحي حكم اللقاء ركلة حرة ضد لاعب انبي بعد عرقلته لاعب الزمالك وحصل أشرف بنشرقي على ركلة جزاء فى الدقيقة الثالثة بعد إصطدام أحد مدافعى انبي باللاعب المغربي داخل منطقة الجزاء وسددها بنشرقي محرزا الهدف الأول للفارس الأبيض.

وجرت محاولات من كريم فؤاد من الجبهة اليسرى لاختراق دفاعات الزمالك فيما إعتمد لاعبو الفارس الأبيض على التمريرات القصيرة على الأرض لمحاولة خلخلة دفاعات الفريق البترولى.

أرسل فى الدقيقة العاشرة إمام عاشور كرة طولية خلف مدافعى انبى فشل أحمد فتوح فى السيطرة عليها وينجح حارس انبي فى الإمساك بالكرة وسقط عمر السعيد فى الدقيقة 11 على الأرض عقب إصطدامه بلاعب انبي عبدالرحمن عامر ليخضع إلى العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك.

ومرر حمزة المثلوثى كرة عرضية فى الدقيقة 14 نجحت دفاعات انبي فى إبعادها عن منطقة الجزاء وسدد فى الدقيقة 15 محمد المرسي كرة قوية من أمام منطقة الجزاء أمسك بها محمد أبوجبل حارس الزمالك بسهولة.

وإضطر محمد الصباحي حكم اللقاء لإيقاف المباراة بعد سقوط لاعب الزمالك على الأرض بعد إحتكاكه مع كريم فؤاد وتم إستئناف اللعب مجددا بعدها واعتمد الثنائى ريكو وكريم فؤاد على محاولة اختراق الجبهة اليسرى التى تواجد بها التونسي حمزة المثلوثى.

 


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