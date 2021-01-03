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منوعات

العثور على عشرات الطيور النافقة تتساقط من السماء في روما .. فيديو

الأحد 03/يناير/2021 - 03:04 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من روما في الساعات الأولى من بداية عام 2021، ظهرت مجموعة من الطيور المتساقطة على الأرض في الشارع بروما . 


حسب ما نشر في صحيفة " ميترو" البريطانية، فإن رواد التواصل الإجتماعي قاموا بمشاركة مقطع فيديو في الساعات القليلة الماضية لطيور متساقطة ميتة في الشوارع . 


علق أحد الرواد و كتب على الفيديو أنه كان مشهدا غريبا للغاية، فهي ظاهرة غريبة لم يشاهدها من قبل ، و الطيور كلها تتساقط و بعضهم ميت و الآخر في حالة هزل و غير قادر على التنفس و يموت في الحال . 


تعجب الرواد من ذلك الفيديو ، و طالبوا مسئولي البيئة التحقيق في ذلك الحادث و الوصول للسبب الذي أدى لسقوط الطيور في الشوارع بهذا المنظر . 
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