العثور على عشرات الطيور النافقة تتساقط من السماء في روما .. فيديو

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من روما في الساعات الأولى من بداية عام 2021، ظهرت مجموعة من الطيور المتساقطة على الأرض في الشارع بروما .









حسب ما نشر في صحيفة " ميترو" البريطانية، فإن رواد التواصل الإجتماعي قاموا بمشاركة مقطع فيديو في الساعات القليلة الماضية لطيور متساقطة ميتة في الشوارع .









علق أحد الرواد و كتب على الفيديو أنه كان مشهدا غريبا للغاية، فهي ظاهرة غريبة لم يشاهدها من قبل ، و الطيور كلها تتساقط و بعضهم ميت و الآخر في حالة هزل و غير قادر على التنفس و يموت في الحال .









تعجب الرواد من ذلك الفيديو ، و طالبوا مسئولي البيئة التحقيق في ذلك الحادث و الوصول للسبب الذي أدى لسقوط الطيور في الشوارع بهذا المنظر .