حبس لصين سرقا حديدًا من مخزن أسفل محور روض الفرج

قرّرت جهات التحقيق، حبس لصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة حديد من مخزن أسفل محور روض الفرج.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عنهما.





وكانت قد نجحت الأطواف الأمنية، بالقاهرة فى القبض على لصين سرقا حديد من مخزن أسفل محور روض الفرج.





وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد على تكثيف المرورات لمتابعة الحالة الأمنية وضبط كل ما يخل بالأمن العام.





تلقى العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الساحل يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث القسم لمتابعة الحالة الأمنية بالمنطقة، تمكنوا من ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية حال إستقلالهما عربة" كارو" ، مُحمل عليها عدد 3 سور حديدى و3 ماسورة و6 قطع حديدية ولوحة إرشادية "مجهولة المصدر" وعتلة حديدية.



