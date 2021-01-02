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فن

بدء عرض أولى حلقات "جوه البيت " على قناة النهار.. فيديو

السبت 02/يناير/2021 - 11:09 م
شاهندة أنور
شاهندة أنور
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سعيد فراج
بدأت قناة النهار فى عرض أولى حلقات البرنامج الاجتماعي الجديد "جوه البيت"، اليوم السبت، من تقديم الإعلامية شاهندة أنور والإعلامية صفاء غنيم، وتشاركهما التقديم من حيث لغة الإشارة إيمان عبد الحميد، وتضمنت الحلقة الأولى احتفالات بالسنة الجديدة ٢٠٢١، ومعرفة الأبراج الأكثر حظًا هذا العام.

وجاءت احتفالات الحلقة الاولى بحضور دكتور رئيف رأفت عالم الفلك والنمرولوچي والطاقه الحيوية، والذي كشف من خلال الحلقة عن الأبراج الأكثر حظًا هذا العام، بالإضافة إلى الصوت المتميز المطربة رباب ناجي وفرقتها الموسيقية والتي قدمت مجموعة متنوعة من الأغاني المميزة.

وأكدت "شاهندة" سعادتها بالانضمام لقناة النهار، وأنها تسعى لتقديم توليفة كبيرة من الفقرات التى تلبى طموحات المشاهد المصري والعربي ضمن حلقات برنامج "جوه البيت".

برنامج "جوه البيت" يذاع السبت في تمام الثانية عشرة ظهرًا من كل أسبوع، ويتضمن فقرة ثابتة للحديث عن موضوعات تهم الأسرة والسيدات وسيتم فتح تواصل مباشر مع المشاهدين تليفونيًا أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.
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