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أستاذ بقصر العيني: لا داعي لتحليل الـ PCR حال مخالطة مصاب بـ كورونا.. فيديو

الأحد 03/يناير/2021 - 12:30 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمد القاضي
قال الدكتور أيمن سالم، رئيس قسم الصدر بطب القصر العيني جامعة القاهرة، إن تحليل الـ PCR يحدد اسم الفيروس ويؤكد التشخيص.

وأضاف "سالم"، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا والوصول إلي الانتشار المجتمعي أصبحت الأعراض تستخدم في التشخيص بدقة شديدة.

وأشار إلي أن التحاليل والإشاعات مهمة لتحديد شدة الإصابة ومدي إنتشار المرض، موضحا أنه عند التأكد من مخالطة الشخص لحالة إيجابية أو مؤكد إصابتها بفيروس كورونا في هذه الحالة لا ننتظر تحليل الـ PCR.

وأوضح أن حساسية تحليل الـ PCR ليست عالية وتصل إلي اقل من 60%، إضافة أن نتيجة التحليل تظهر بعد فترة ليست قصيرة مما يتسبب في تأخر الخطوات التشخيصية والعلاجية.
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