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أخبار العالم

مقتل جنديين فرنسيين وإصابة ثالث في عملية عسكرية بـ مالي

الأحد 03/يناير/2021 - 12:35 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدرت الرئاسة الفرنسية اليوم الأحد بيانا أعلنت خلاله مقتل جنديين فرنسيين خلال عملية عسكرية في مالي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن الرئاسة الفرنسية أن جنديًا ثالثًا أصيب بجروح عندما أصابت عبوة ناسفة العربة المدرعة التي كانت تقلهم.

وقبل أسبوع، قتل ثلاثة جنود فرنسيين أيضا بعبوة ناسفة.

وقال بيان عن القصر الرئاسي في باريس: "علم رئيس الجمهورية بأسف شديد بمقتل ثلاثة جنود فرنسيين في مالي هذا الصباح، دمرت عربتهم المدرعة بعبوة ناسفة أثناء عملية في منطقة هومبوري".

وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعازيه لأسر الضحايا، بحسب بيان صحفي.

وأطلقت فرنسا عملية بركان، وهي عملية لمكافحة الإرهاب تستهدف الجماعات الإسلامية في دول الساحل الخمس (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) ، منذ ستة أعوام.

ووسط الاضطرابات المستمرة في المنطقة، أنشأت فرنسا و 12 دولة فرقة عمل في مارس لتقديم مزيد من المساعدة للقوات المسلحة المالية.
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