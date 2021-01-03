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حوادث

مطلوبون بقضايا جنائية .. ضبط عامل وعاطلين بحوزتهم مخدرات بـ سوهاج

الأحد 03/يناير/2021 - 03:13 ص
ضبط عامل وعاطلين
ضبط عامل وعاطلين بحوزتهم مخدرات بـ سوهاج
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أنغام الجنايني
تمكنت وحدة مباحث قسم ثانٍ سوهاج من ضبط عامل وعاطلين والمطلوبين على ذمة قضايا متنوعة "سرقة، سلاح، اتجار في المواد المخدرة"، وبحوزتهم ٥٢ تذكرة لمخدر الشابو.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بضبط كلًا من: "احمد. ف. م"، 31 عامًا، عاطل، والمطلوب في القضية "ضرب" والسابق اتهامه في 5 قضايا مخدرات، و"الكحلاوي. خ. ع"، 38 عامًا، عاطل، والسابق اتهامة في 3 قضايا ما بين "مخدرات، سلاح بدون ترخيص، سرقة حيوانات"، و"عمرو. ح. ع"، 32 عامًا، عامل ويقيم بأسيوط، والمطلوب في قضيتي مخدرات وسرقة، وبحوزتهم 52 تذكرة لمادة الشابو المخدر تزن حوالي  110 جرام تقريبًا، مبلغ مالي 250 جنيهًا 3 هواتف محمولة، أثناء استقلالهم السيارة الملاكي ملك الثاني.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسيارة للتنقل بها والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



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