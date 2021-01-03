الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يسعى لاستعادة الصدارة أمام ماينز





ويسعى بايرن ميونخ بقيادة مدربه هانز فيليك لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وخطف صدارة الدوري الألماني من لايبزيج.





في المقابل يطمح ماينز في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري، تمنحه دفعة قوية لتقديم نتائج قوية خلال المباريات المقبلة، والهروب من دائرة الهبوط.





كان بايرن ميونخ فاز على باير ليفركوزن 2 - 1 في الجولة الماضية، بينما خسر ماينز أمام فيردر بريمن بهدف دون رد.





يذكر أن آخر مباراة جمعت بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني، انتهت بفوز العملاق البافاري بثلاثة أهداف دون رد.





ويحتل بايرن ميونخ وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 30 نقطة، خلف لايبزيج المتصدر بـ 31 نقطة، بينما يتواجد ماينز في المركز الت 17 وقبل الأخير بـ 6 نقاط.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الألماني، بوروسيا دورتموند مع فولفسبورج، في تمام الرابعة والنصف مساء.

يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره ماينز، اليوم، الأحد، في تمام السابعة مساء، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الألماني.