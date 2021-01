قبل استئناف المفاوضات.. إثيوبيا تعلن وصول بناء سد النهضة لـ78%

أعلنت إثيوبيا اليوم الأحد، عن وصول بناء سد النهضة لنسبة 78%، قبل ساعات قليلة من استئناف المفاوضات مع مصر والسودان، بدعوة من جنوب أفريقيا التي تترأس الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الحالية.

وقال وزير الري الإثيوبي سليشي بقلي، اليوم الأحد، على حسابه الرسمي بموقع "توتير"، إن نسبة البناء في سد النهضة وصلت إلى 78٪، مشيرا إلى أن المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بشأن التعبئة الأولى والتشغيل ستبدأ اليوم.

وأضاف بقلي أن "الاجتماع الذي دعا إليه وزير العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا والرئيس الحالي لمكتب الاتحاد الأفريقي، سيضم 6 وزراء مسؤولين عن الشؤون الخارجية والمياه في الدول الثلاث"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يحضر المراقبون والخبراء المكلفون بالاتحاد الأفريقي".

وكانت شبكة "الشرق" السعودية، أفادت اليوم الأحد، بأن إثيوبيا، أعلنت المشاركة في اجتماعات سد النهضة اليوم برعاية الاتحاد الإفريقي.

يأتي الاجتماع بعد توقف المفاوضات لشهر كامل، بسبب مطالبة السودان بتغيير منهجية التفاوض بشأن ملف سد النهضة، ومن خبراء الاتحاد الإفريقي دورا أكبر لحل أزمة المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان.

من جانبه، أكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مشاركة وفد مصر اليوم الأحد في مفاوضات سد النهضة، برعاية الاتحاد الأفريقي.

وكانت وكالة السودان للأنباء (سونا)، قالت في وقت سابق إنها علمت أن وزير الخارجية السودانى المكلف دكتور عمر قمر الدين، ووزير الرى والموارد المائية ياسر عباس، سيشاركان فى الاجتماع الوزارى لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى التى ستستأنف اليوم الأحد برئاسة بانادورا وزير التعاون الدولى بجمهَورية جنوب إفريقيا التى ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى.

وأوضح مصدر مسؤول لوكالة الأنباء السودانية، أن هذا الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامى لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الأفريقى عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة حسب طلب الخرطوم السابق، ومن ثم النظر فى المسودة التفاهمية والتى أعدها خبراء الاتحاد الأفريقى للوصول لاتفاق مرضى للأطراف الثلاثة.

