مستشارة وزيرة الصحة توضح حقيقة استخدام جلسات البخار في علاج مصابي كورونا

نفت الدكتورة نهى عاصم ، مستشارة وزيرة الصحة للتنمية البحثية ، صحة أن تكون جلسات البخار علاجا فعالا لـ فيروس كورونا ، موضحة أنه لا يشترط أن تنجح التجربة في كل الأحوال ، وحتى وإن نجحت فلابد من اللجوء للجهات المختصة والبحثية ، قبل تطبيقها .





وأضافت الدكتور نهى عاصم ، خلال حوارها لـ برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر2" ، أن التجارب الشخصية والـ "لايف إستايل " ، هي أحد المحددات التي تساعد على تخطي أزمة كورونا ، محذرة من أن هناك بعض التجارب التي من الممكن أن تضر أكثر مما تفيد.





وعلى صعيد أخر ، وأشارت وزيرة الصحة والسكان ، إلى أنه ليس هناك أي نقص في الأكسجين في المستشفيات حاليا، مشيرة إلى أنه جار التحقيق في الوزارة لمعرفة سبب وفاة المرضى من قبل فريق متخصص وسيتم بعدها الإعلان عن النتائج، والنيابة العامة تباشر التحقيقات معهم في وفاة الحالتين بسبب نفاذ الأكسجين بالمستشفى .





ولفتت إلى أن الأكسجين مُتوفر دائمًا، مشيرة إلى أن فترة ملء التانك فترة عادية يكون فيها الإمداد مؤمن قبل عملية ملء التانك، معقبة: "أرواح المواطنين أمانة عندنا، والكل حريص على معرفة الحقيقة ".