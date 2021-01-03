آداب القاهرة تكشف حقيقة تخفيض المقررات الدراسية.. وكلية الحقوق تسجل المحاضرات لـ رفعها على المنصة الإلكترونية

* طريقة حصول الطلاب على المقررات الدراسية بجامعة القاهرة

* كيف تتم عملية تسجيل المحاضرات بحقوق القاهرة





كشف الدكتور شريف كامل، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن حقيقة تقليل المناهج الدراسية بعد قرار تحويل الدراسة أونلاين، وتأجيل الامتحانات إلى بعد إجازة الفصل الدراسى الأول.

وقال فى تصريح لـ"صدى البلد"، "لن يكون هناك تخفيف للمقررات إلا للطلاب ذوي الهمم فقط، لأننا قبل قرار إلغاء الامتحانات كانت الكلية بالفعل قد انتهت من المقررات الدراسية وفى تلك الفترة نعمل على التوسع فى الدراسة وليس التقليل".





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وقال إن التعليم عن بعد هذا العام سينجح بنسبة أكبر من العام الدراسى الماضى، وذلك لأن هذا العام لدينا منصة تعليم إلكتروني احترافية عالمية مثل البلاكبورد، ولكن العام الماضى كان الاعتماد بشكل اجتهادات فردية من قبل أعضاء هيئة تدريس على التواصل من خلال قنوات اتصال إلكتروني عامة كالزووم أو من خلال منصات تعليم إلكتروني عامة مثل جوجل كلاسرووم.





وفى نفس السياق، شرح الدكتور صبرى السنوسى عميد آداب كلية حقوق جامعة القاهرة، طريقة تسجيل المحاضرات ورفعها على المنصة الالكترونية لجامعة القاهرة.





وقال "السنوسى"، لـ"صدى البلد"، إن الكلية قامت بشراء كاميرات حديثة وخصصت أماكن لتسجيل المقررات الدراسية لرفعها على المنصة التعليمية لجامعة القاهرة لتكون بجودة جيدة ، يمكن للطلاب العودة لها مرة أخرى .





وأضاف أن كلية الحقوق تعتبر من اول كليات جامعة القاهرة التى قامت بتسجيل المحاضرات بجودة عالية ورفعها على منصة الجامعة.





وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عن عقد المجلس الاعلى للجامعات اجتماعا طارئا، الخميس الماضي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وثمن المجلس التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتي تنص على الآتي:





• استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق ٢ يناير وحتى يوم السبت ١٦ يناير ٢٠٢١.





• بدء اجازة منتصف العام اعتبارا من السبت ١٦ يناير ٢٠٢١ وحتى السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢١.





• تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.





• تشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات والرد على أي استفسارات تتعلق بتطبيق القرارات، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تطبيق القرارات.





• وقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة.