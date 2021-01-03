ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هاني الناظر: نتظر أملا وحيدا لخفض إصابات كورونا في مصر

الأحد 03/يناير/2021 - 08:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
عادل نصار
توقع الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن ينخفض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر في حالة استقرار درجات الحرارة.

وأوضح الناظر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الدخول فى الشتاء الدافئ سيكون سببا قويا لتراجع عداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن عدد الحالات المصابة بالجائحة في مصر قلت في الصيف الماضي، موضحا أنه هذا الأمر حدث بسبب ارتفاع درجة الحرارة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هاني الناظر يوضح سبب تزايد أعداد المصابين بكورونا في أوروبا

هانى الناظر يعلن موعد بدء الموجة الثانية لـ كورونا في مصر.. وكيفية الوقاية منها

حالة غريبة..هانى الناظر: مسنة حملت فيروس كورونا 70 يوما ولم تظهر عليها أعراض..فيديو

هانى الناظر يحذر: المناخ ملائم لتكاثر فيروس كورونا والإصابات ستتزايد الشهر القادم.. فيديو

مؤشر غير جيد.. هانى الناظر: زيادة إصابات كورونا فى مصر من نهاية نوفمبر حتى مارس

هاني الناظر: الماء الدافئ الأفضل للجسم في الشتاء

ترشيحاتنا

لعدم ارتداء الكمامة.. ضبط 450 سائقًا وتوقيع غرامة 50 جنيهًا على 360 مواطنًا بالقليوبية

رئيس الأركان: التدريب القتالى عامل الحسم فى نجاح تنفيذ مهام القوات بكفاءة واقتدار

شك فى سلوكها.. فحص فيديو قتل مدرس لزوجته أمام مدرسة ببولاق الدكرور.. شاهد

هل أعلن وزير التعليم تعميم الأبحاث بدلا من الامتحانات؟ اعرف الحقيقة

نقابة الأطباء تكشف حقيقة القبض على أعضائها من مستشفى الحسينية بالشرقية

كما انفرد صدى البلد.. ساسي يجمتع مع إدارة الزمالك لحسم ملف التجديد

Advertisements

الصحة تكشف الأسباب الحقيقية لوفاة مصابي كورونا في مستشفى الحسينية

تمسكت بموقفها بالتحكم في مياه النيل.. إثيوبيا تصدر بيانا عاجلا بعد انتهاء جولة مفاوضات سد النهضة

هل أعلن وزير التعليم تعميم الأبحاث بدلا من الامتحانات؟ اعرف الحقيقة

لـ حزنها على وفاة وحيد حامد .. تدهور طفيف في حالة يسرا الصحية

"محدش هيسيب حق مواطن".. تعليق ناري من أحمد موسى بشأن واقعة مستشفى الحسينية

شك فى سلوكها.. فحص فيديو قتل مدرس لزوجته أمام مدرسة ببولاق الدكرور.. شاهد

بعد صعقه بالكهرباء.. شاب يلقى بجثة صديقه بترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

الحقيقة الكاملة لـ رفع أسعار البنزين في مصر قبل أيام من التسعير الجديد

فيديو جديد لقاتل زوجته أمام مدرسة ببولاق .. شاهد

رسميا.. إيقاف حكام الفيديو لـ مباراتي الأهلي ودجلة والزمالك وإنبي

لمنع دخول عدوى كورونا من الأنف .. هاني الناظر يقدم 3 حلول

قالوا لـ صدى البلد| عادل إمام يحكي تفاصيل آخر مكالمة مع وحيد حامد.. ومصدر يكشف تطورات الحالة الصحية لـ يسرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة براقة.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها على إنستجرام

طريقة تحضير بطاطا ودجز مقلية ومشوية مثل المطاعم

هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة جريئة.. شاهد