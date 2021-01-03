هاني الناظر: نتظر أملا وحيدا لخفض إصابات كورونا في مصر

توقع الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن ينخفض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر في حالة استقرار درجات الحرارة.





وأوضح الناظر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الدخول فى الشتاء الدافئ سيكون سببا قويا لتراجع عداد الإصابات بفيروس كورونا.





وأكد الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن عدد الحالات المصابة بالجائحة في مصر قلت في الصيف الماضي، موضحا أنه هذا الأمر حدث بسبب ارتفاع درجة الحرارة.



