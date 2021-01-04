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حوادث

ضبط 3 أطنان مصنعات لحوم فاسدة في حملة تموينية بالقليوبية

الإثنين 04/يناير/2021 - 12:59 ص
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.


أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 أطنان "مصنعات لحوم – كبدة " غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية ) بمحافظة القليوبية.


وذلك انفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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