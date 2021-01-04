37 شرطا.. عروس تفرض قائمة شروط تعجيزية على صديقاتها لحضور حفل الزفاف

أثارت قائمة شروط "تعجيزية" فرضتها عروس على صديقاتها ووصيفاتها من أجل السماح لهن بحضور حفل الزفاف موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي كما أثارت حفيظة العديد من الرواد، حيث أعدت العروس قائمة تضم 37 شرطًا على وجه التحديد أوضحت فيها ما تتوقعه منهن سواء قبل أو خلال حفل زفافها وسردت كافة الأمور التي عليهن الالتزام بها في رأيها.





وكانت العروس، التي لم يشر إلى هويتها لكن يُعتقد أنها تقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، قد ذكرت في منشور شاركته عبر موقع "فيسبوك" أنها قررت إعداد قائمة الشروط أو "العقد" بحسب وصفها وإرسالها إلى وصيفاتها الـ10 بعد قراءتها للكثير من المنشورات المتعلقة بمشاكل العرائس مع صديقاتهن ووصيفات الشرف في حفلات زفافهن.









وأضافت العروس أنها حددت في القائمة توقعاتها من البداية إلى النهاية، كما أرفقت منشورها بلقطة لقائمة الشروط، والتي قوبلت في الحال بسيل من الانتقادات، حيث منعت العروس في قائمتها على سبيل المثال وصيفاتها من "الحمل عن قصد" أو حدوث زيادة في الوزن تتجاوز 3 كيلو جرامات قبل موعد حفل الزفاف، كما منعتهن من "التفوق عليها بأي شكل من الأشكال".





وتضمنت قائمة الأمور المحظورة على صديقات العروس ارتداء عدسات لاصقة ملونة أو استخدام رموش صناعية أو أحمر شفاه لامع، كما حددت 3 ألوان لطلاء الأظافر يُسمح لهن باستخدامها، وأيضًا طالبت العروس صديقاتها اللاتي يرغبن في حضور زفافها بعدم محاولة إقناعها بتغيير أي شيء في ترتيبات الحفل والالتزام بتسريحة الشعر التي تحددها هي بنفسها، وادخار مبلغ لا يقل عن 50 دولارًا أمريكيًا في الشهر على مدار 14 شهرًا قبل حفل الزفاف لتغطية النفقات اللازمة.





كل ذلك بالإضافة إلى الامتناع عن التحدث بصورة سلبية عن أي شخص في حفل الزفاف، وحرص كل منهن على العناية بصحة الجلد والشعر والأظافر اعتبارًا من توقيعهن على العقد وحتى موعد الزفاف على أن تكون العروس هي المسئولة عن اختيار خبير الماكياج الذي تستعين به كل منهن، والموافقة على ارتداء الفستان الذي تختاره العروس بصرف النظر عن رأيهن، وعدم اصطحابهن أي شخص للحفل بدون موافقة العروس.









ومنعت العروس صديقاتها من اصطحاب أطفالهن، كما طالبتهن بأن يكن "سعيدات وإيجابيات" طيلة حفل الزفاف، وأشارت إلى أنه في حال اعتراض أي من وصيفاتها وصديقاتها على القواعد التي حددتها فيمكنها عدم التوقيع على العقد، وفي هذه الحالة سيتم استبدالها بأخرى تقبل بهذه الشروط.



