حفل زفاف بدون عريس.. قرار مفاجئ من عروس بعد اكتشاف خيانة خطيبها.. شاهد

على الرغم من أن حياة العروس ذات الـ31 عامًا "إيفا أوستروفسكا" انقلبت رأسًا على عقب إثر اكتشافها خيانة خطيبها قبل الموعد المقرر لحفل زفافهما، إلا أنها اتخذت قرارًا غير متوقع إطلاقًا، حيث أصرت على المضي قدمًا في إقامة حفل الزفاف ، بدون عريس، وقررت الزواج من نفسها.





وسلط تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على تفاصيل هذه الواقعة، موضحًا أن "إيفا" كانت قد اكتشفت خيانة خطيبها "مارك" قبل موعد زواجهما بشهرين، وذلك عقب تلقيها مكالمة هاتفية من أحد أصدقائه أخبرها خلالها بخيانته لها، وصُدمت العروس بعد تأكدها من خيانة خطيبها، لكنها قررت بعد ذلك الزواج، ليس من عريسها الخائن، بل من نفسها.









ووفقًا لـ"ميرور"، فإن "إيفا" كانت قد تعرفت على "مارك" في عام 2015 عبر الإنترنت أثناء إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية؛ ونقلت الصحيفة البريطانية عن العروس قولها إنها وقعت في حبه بعد فترة وجيزة من لقائهما، وفوجئت عندما تقدم للزواج منها بعد شهر واحد من بدء علاقتهما، لذا رفضت طلبه، لكنه كرر الخطوة ذاتها مجددًا بعد 7 أشهر، وقوبل طلبه بالرفض للمرة الثانية، وفي المرة الثالثة وافقت عندما طلب يدها في الذكرى الأولى للقائهما؛ وحددا موعدًا لإقامة حفل زفافهما في فرنسا وقاما بدعوة 60 شخصًا؛ وقبل الزفاف بشهرين أثناء تواجدها في فرنسا لزيارة عائلتها، تواصل معها أحد أصدقائه وأبلغها بأنه يخونها.





وتواصلت "إيفا" بعد ذلك مع سيدة اشتبهت في أن خطيبها على علاقة بها وتأكدت من خيانته لها، وقررت على الفور إلقاء خاتم الخطوبة وإلغاء الزفاف، وفي خضم صدمتها ومحاولتها استعادة توازنها تسلمت فستان الزفاف الذي كانت قد طلبته عبر الإنترنت؛ وقالت خلال سرد قصتها إنها ارتدت الفستان ووقفت أمام المرآة، وفي تلك اللحظات انهمرت دموعها، وقررت في لحظة التراجع عن فكرة إلغاء حفل الزفاف والاحتفاظ بفستانها ثم الزواج من نفسها في نفس الموعد الذي كان محددًا لعقد قرانها على خطيبها.





وأكدت أنها لم تسمع عن شخص آخر أقدم على الخطوة ذاتها من قبل، لكنها كانت تعلم في قرارة نفسها أن هذا هو ما تريد فعله لإعادة التوازن إلى حياتها؛ ولم تخبر "إيفا" سوى والدتها وشقيقها بفكرتها؛ وأوضحت أنه رغم أن والدتها فوجئت بقرارها إلا أنها دعمتها، وواصلت هي التخطيط لكافة تفاصيل حفل الزفاف، وشعرت في تلك الأثناء بأنها تتعافى من وقع صدمة خيانة خطيبها، كما شعرت بأن التخطيط لكل شيء كان بمثابة "عمل انتقامي".









وأضافت أنها استعانت بمصور حفلات زفاف محترف لتوثيق زفافها؛ وفي اليوم المحدد للحفل، الذي أقيم في بلدة "لوردز" الفرنسية، ارتدت فستانها الأبيض وحملت باقة الزهور وتوجهت للمكان الذي اختارته للاحتفال، وعند وصولها إلى هناك، فوجئ الحاضرون بعد أن علموا بأنها تنوي الزواج من نفسها، وأبدوا تعجبهم من فكرتها، لكنها مضت قدمًا وتلت عهود الزواج المعروفة ثم ارتدت خاتمًا.





وأكدت "إيفا أوستروفسكا" أنها شعرت آنذاك بأنها تعافت تمامًا من الألم والصدمة اللذين لحقا بها بسبب تجربتها السابقة، ونشرت على مدار الأيام والأسابيع التالية صورًا من حفل زفافها على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "، وتلقت دعمًا من أصدقائها وحتى من أشخاص غرباء، من بينهم سيدات تعرضن للخيانة وقررن إخبارها في رسائلهن بأن قصتها ساعدتهن.



