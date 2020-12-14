بعد علاقة استمرت 5 أعوام.. رد فعل عروس اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزفاف

بعد اكتشاف خيانته قبل حفل زفافهما، قررت عروس في الـ24 من عمرها التخلي عن خطيبها وإلغاء حفل الزفاف ، كما لجأت إلى تغيير نمط حياتها تمامًا وعيش حياة صحية بعد أن تسببت خيانته لها في فقدانها الثقة في نفسها، وتخلصت في أعقاب ذلك من نصف وزنها تقريبًا.





وسلط تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تجربة العروس "إميلي دونوفان"، وهي من مدينة "بورت تالبوت" في ويلز بالمملكة المتحدة، موضحًا أن التجربة المريرة التي مرت بها وإلغاء حفل زفافها قبل موعده المحدد مباشرة ألهمتها كي تغير أسلوب حياتها بالكامل، ومن ثم تخلت عن نظامها الغذائي المكون من الوجبات السريعة والشطائر ورقائق البطاطس.









ونقلت الصحيفة عن "دونوفان" قولها إنها تعتقد أن تجربتها أدت إلى تخلصها من الوزن الزائد، لأن هذه التجربة أثرت على ثقتها في نفسها سلبًا، وكان سعيها لعيش حياة صحية بمثابة وسيلة لإعادة التوازن إلى حياتها، وبالفعل بدأت في أعقاب ذلك تمارس الرياضة بانتظام وتتردد على صالات الألعاب الرياضية، كما أصبحت حريصة على تناول وجبات غذائية صحية.





وأضافت أن وزنها في شهر سبتمبر من العام الماضي حوالي 95 كيلو جرامًا، لكن وزنها الآن أصبح 57 كيلو جرامًا، وهي نتيجة مدهشة حققتها بعد أن تعهدت بعيش حياة أكثر نشاطًا؛ ولفتت إلى أنها تلقت دعمًا من عائلتها ووالدها بشكل خاص، مؤكدة أنها استعادت ثقتها بنفسها بفضل ما نجحت في تحقيقه، ووصفت هذه النتيجة بكونها "أفضل شيء حدث لها في حياتها".





وأشارت إلى أنها كانت تعاني من الوزن الزائد في طفولتها، لكنها سبق أن تمكنت من التخلص منه بعد الاستعانة بمؤسسة "Slimming World" لتخفيف الوزن والتي تقدم خدماتها للرجال والسيدات من كافة الأعمار ومقرها المملكة المتحدة، إلا أنها بدأت في تناول الطعام بإسراف خلال علاقتها التي استمرت لمدة 5 أعوام مع خطيبها السابق.









وأوضحت أنها كانت تتناول الطعام بدون انتباه لوزنها وأسرفت في تناول الوجبات السريعة والشطائر والأطعمة غير الصحية، خاصة وأنها لم تكن معتادة على الطهي، إلا أنها الآن أصبحت تستمتع بتناول الوجبات الصحية المعدة منزليًا، وتمضي وقتًا أطول في ممارسة التمارين الرياضية مما اعتادت عليه في السابق، وقد تغيرت حياتها تمامًا بعد اعتمادها أسلوب حياة صحي في أعقاب فقدانها الثقة في نفسها بسبب الخيانة، وكان لهذه التجربة الأثر الأكبر عليها.



