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منوعات

موقف محرج.. سيدة تدخل في نوبة بكاء بسبب مزحة ثقيلة من حبيبها.. فيديو

الإثنين 04/يناير/2021 - 05:34 ص
سيدة تدخل في نوبة
سيدة تدخل في نوبة بكاء بسبب مزحة ثقيلة من حبيبها
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هدير علاء
دخلت سيدة في نوبة بكاء بسبب مزحة ثقيلة من حبيبها أثناء الاحتفال بعيد الميلاد (الكريسماس) برفقة مجموعة من أصدقائهما، حيث وضعتها هذه المزحة أو المقلب في موقف محرج أمام الجميع، كما أثار الفيديو الذي يوثق تفاصيل ما حدث استياء متابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

في بداية الفيديو المرفق، شوهدت هذه السيدة وتُدعى "هانا لاك"، والتي لم يشار إلى جنسيتها، وقد بدت في حالة من السعادة والتأثر عندما فاجأها حبيبها بهدية عبارة عن علبة خاصة بخواتم الخطوبة، واعتقدت للوهلة الأولى أنه سيعرض الزواج عليها، في حين كان أحد أصدقائهما يصور الموقف برمته.


وبدأت "هانا" على الفور في البكاء بينما كانت تنتظر بترقب لحظة إهداء حبيبها لها خاتم الخطوبة، وشرع في التحدث إليها قائلًا: "أحبك جدًا.. مرت 6 سنوات على بدء علاقتنا"، وفي الوقت الذي بدت فيه متلهفة للغائة جثا على ركبته وفتح العلبة قائلًا: "هل يمكنكِ قبول هذين القرطين؟"؛ وفوجئت آنذاك بوجود قرطين داخل علبة المجوهرات وليس خاتم خطوبة كما كانت تأمل، في تلك اللحظات سُمع صوت إحدى صديقاتها تتحدث قائلة "كنت أعلم أن ذلك سيحدث"، كما سُمع صوت ضحكات بقية المتواجدين.

يشار إلى أن هذه السيدة شاركت الفيديو عبر حسابها على تطبيق "تيك توك" خلال الأيام الماضية، حيث حصد قرابة 1.3 مليون مشاهدة، وانهالت تعليقات الرواد الذين انتقدوا تصرف الشاب مع حبيبته، فعلى سبيل المثال علق أحد المتابعين قائلًا إنه "يلعب بالنار"، مضيفًا أن هذه المزحة يمكن أن تكون مضحكة إذا كانا في بداية علاقتهما وليس بعد علاقة استمرت 6 سنوات، لأنها على الأرجح كانت في انتظار إقدامه على هذه الخطوة، وحثها آخرون على إنهاء علاقتها بها.


وبعد أن لاقى الفيديو انتشارًا واسعًا، ظهرت "هانا لاك" في مقطع آخر شاركته عبر "تيك توك" حيث أوضحت فيه أنها فوجئت بعدد المشاهدات التي حققها الفيديو وأنه لا داع للقلق لأنها استطاعت رؤية الجانب الكوميدي في المقلب، كما أضافت أنهما الآن مخطوبان.

وأشارت إلى أنها فوجئت بمدى الكراهية التي قوبل بها خطيبها من قبل مشاهدي الفيديو، مؤكدة أنه ليس شخصًا سيئًا وأنها شاركت الفيديو لأنها تراه مضحكًا.


موقف محرج.. سيدة تدخل في نوبة بكاء بسبب مزحة ثقيلة من حبيبها.. فيديو
موقف محرج.. سيدة تدخل في نوبة بكاء بسبب مزحة ثقيلة من حبيبها.. فيديو
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