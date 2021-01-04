أزمة كورونا تجبر سيدة على حلاقة شعرها بالكامل.. اعرف القصة

اضطرت سيدة بريطانية في الـ26 من عمرها إلى حلاقة شعر رأسها بالكامل مستعينة بمساعدة شريك حياتها، وذلك بعد أن عانت من حالة التوتر والضغط العصبي جراء فقدان وظيفتها خلال فترة الإغلاق التي فُرضت بالمملكة المتحدة للسيطرة على تفشي جائحة كورونا، وأسفرت هذه الحالة عن تساقط شعرها على شكل كتل في غضون فترة وجيزة.





ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذه السيدة "شارلوت كولينز"، وهي من مدينة "ليستر" بإنجلترا، كانت قد فقدت وظيفتها خلال الإغلاق الأول الذي فرُض في شهر مارس الماضي، وأصيبت صدمة عندما اكتشف شريك حياتها "ثيو" بقعة صلعاء في الجزء الخلفي من رأسها في شهر يوليو من العام الماضي.









وكانت "شارلوت"، وهي أم لطفلين، 60 في المائة من شعرها خلال شهر سبتمبر الماضي، وتأكدت بعد استشارة طبيب أمراض جلدية من إصابتها بمرض "الثعلبة البقعية"، والذي يسفر عن حدوث تساقط للشعر نتيجة لمهاجمة الجهاز المناعي لبصيلات الشعر، ويُعتقد أن هذه الحالة مرتبطة بالتوتر، واضطرت المريضة للاستعانة بمساعدة شريك حياتها في حلاقة شعر رأسها بالكامل.





ونقلت "ديلي ميل" عن هذه السيدة قولها إنها اعتادت في السابق التمتع بشعر طويل وسميك وصحي، لكنها لاحظت خلال فترة الإغلاق أنه بدأ في التساقط بغزارة وحتى دون أن تلمسه، واضطرت في البداية لارتداء قبعات وشعر مستعار لإخفاء الصلع الذي أصابها، إلا أن فروة رأسها أصبحت أيضًا متقرحة وحساسة ولم يعد في إمكانها لمسها خوفًا من تساقط مزيد من الشعر، وفي النهاية تبقى لديها جوانب سميكة وبضع خصلات من الشعر في أعلى رأسها.





وأشارت إلى أنه كان من الصعب بالنسبة إليها التواصل مع طبيب أمراض جلدية بسبب القيود المفروضة للسيطرة على تفشي جائحة كورونا، لذا اتصلت به هاتفيًا ثم توجهت لإجراء فحص للدم في اليوم التالي، ولم تُظهر نتيجة الفحص ما يشير إلى سبب تساقط شعرها، لكن طبيبها قال إنها من الممكن أن تكون مصابة بداء الثعلبة نتيجة للتوتر والضغوطات التي وقعت تحت وطأتها منذ أن فقدت مصدر دخلها.





وتأكدت "شارلوت" في وقت لاحق من إصابتها بـ الثعلبة البقعية، وعلمت أن حلاقة شعرها يمكن أن تساعد في تحفيز نمو الشعر، لذا قررت حلاقة ما تبقى منه، وأكدت أن هذا القرار كان مؤلمًا بالنسبة إليها، إلا أنه كان في الوقت ذاته يمثل أفضل فرصة أمامها لاستعادة شعرها الطبيعي.









وشاركت في أعقاب ذلك لقطات لها بعد حلاقة شعرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولاقت هذه اللقطات رواجًا، بعد أن أوضحت أنها أقدمت على هذه الخطوة لأنها لم تكن ترغب في الاختباء أو الشعور بالخجل، وقد لاقت دعمًا من قبل متابعيها.



