حصل على أكبر تعويض.. بريء يقضى 28 سنة في السجن ويخرج مليونيرا

28 عامًا قضاها رجل برئ خلف أسوار السجن بعد أن أدين بالخطأً في ارتكاب جريمة قتل، ورغم تلك المعاناة التي عاشها إلا أن تلك السنوات التي قضاها بالسجن جلبت له بالخير والثراء بعد حصوله على مبلغ 9.8 مليون دولار كتعويض عن هذه الفترة من عمره.





كان "تشيستر هولمان" يبلغ من العمر 21 عامًا عندما وجهت إليه تهمة قتل طالب في عام 1991 في عملية سطو فاشلة في فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





ولم يكن لـ"هولمان" سجل جنائي، فهو كان يعمل سائق سيارة مصفحة، وفي عام 2019 ، أمر قاض بالإفراج عن الشاب بعد أن بلغ من العمر 49 عامًا وقضائه ما يقرب من ثلاثة عقود وراء القضبان.





وقال القاضي إن الشرطة والمدعون أقاموا قضيتهم على أقوال ملفقة من أشخاص أكرهوا عليهم كشهود، وذكرت صحيفة فيلادلفيا إنكويرر أنهم حجبوا أيضًا الأدلة التي تشير إلى الجناة الفعليين.





وتمت تغطية قصته في سلسلة Netflix The Innocence Files العام الماضي ، والتي نظرت في الإدانات الخاطئة.





ووافقت مدينة فيلادلفيا الآن على دفع هذا المبلغ الضخم ، وهو أحد أكبر تسويات الإدانة غير المشروعة في تاريخها.



