في عيد ميلاده الـ30.. شاب يلقى مصرعه بسبب مزحة ثقيلة من أصدقائه

لقي شاب بريطاني مصرعه بشكل مأساوي أثناء الاحتفال بعيدد ميلاده، وذلك إثر قيام أصدقائه بدفعه في المياه خلال رحلة ترفيهية على متن قارب، على سبيل المزاح، حيث علقت ساقه بعد ذلك في مروحة القارب، وانتهى به الحال جثة هامدة، ليتحول عيد ميلاده إلى جنازة.





وتناول تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية نُشر اليوم، الجمعة، تفاصيل الحادث، موضحًا أن الضحية "سايمون هولدر" كان في رحلة على متن قارب برفقة 6 من أصدقائه للاحتفال بعيد ميلاده الـ30 عند تعرضه لهذا الحادث المميت.









وتبين من خلال التحقيقات في ملابسات الحادث أن "هولدر" وأصدقاءه كانوا يضحكون ويمزحون معًا ويحتسون الكحول على متن القارب المستأجر، وقد كان الضحية يحاول الصعود على متنه مرة أخرى عقب قيام أصدقائه بدفعه في المياه لكن ساقه علقت في مروحة هذا القارب.





وأفاد تقرير الصحيفة البريطانية بأنه سبق أن تم دفع اثنين من أصدقائه في المياه قبل أن يعود القارب من أجلهم، لكن في حالة الضحية فإنه في الوقت الذي استدار فيه القارب كي يعود إليه، كان هو قد بدأ يسبح في اتجاه الجزء الخلفي منه، حيث توجد المروحة.





وقال أحد أصدقائه، والذي كان متواجدًا على متن القارب وقت الحادث، إنه صرخ مطالبًا من كانوا يتولون القيادة بالتوقف كما حث "هولدر" على السباحة في اتجاه أحد جوانب القارب، لكن الضوضاء الصادرة عن قاربهم حالت دون تمكن أي فرد من سماع تحذيراته؛ واختفى "هولدر" بعد ذلك تحت المياه، في حين قفز ثلاثة من أصدقائه لمحاولة إنقاذه.









وأفاد أحد شهود العيان بأن الضحية ظهر بجوار القارب بعد وهلة وكان قد تعرض لإصابة خطيرة في ساقه نُقل جوًا على إثرها إلى أحد المستشفيات، لكنه توفي في وقت لاحق من اليوم ذاته، وكان سبب الوفاة هو النزيف بسبب فقدان الدم الشديد.



