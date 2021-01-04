بـ جمبسوت لامع.. سلمى الشيمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

حرصت عارضة الأزياء "سلمى الشيمي" المعروفة إعلاميًا بـ "فتاة سقارة"، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا جديدة من احدث جلسة تصوير لها.





وخطفت "سلمى الشيمي" الأنظار في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت جمبسوت طويلا لامعا وذا اكمام، واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الاسود بالكامل مما زاد من جاذبيتها.





وانتعلت سلمي الشيمي حذاء أنيقا ذا كعب عال ومتناسق مع إطلالتها، اما من الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدله، ووضعت بعض لمسات الماكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.





كشفت الموديل سلمى الشيمي المعروفة بفتاة سقارة عن دراستها فى كلية التمريض وحقيقة تركها للمهنة.





وقالت إنها درست في كلية التمريض و لكنها لم تتأقلم مع الوضع العام لها في الكلية لأنها لم تجد نفسها فى مهنة التمريض فتؤكد أنها من صغرها عشقت التصوير.









وتتابع قائلة إنها في وقت دراستها كانت تعمل كموديل للملابس وقررت بعد إنهاء دراستها الاتجاه للعمل كموديل و التصوير و ترك مهنة التمريض.













وتضيف قائلة إن الناس ترسخت في أفكارهم فكرة أن الموديل يجب أن يكون وزنها من 50 إلى 60 كيلو ولا يعترفون بفكرة الكيرڤى موديل وهذا سبب تفاقم أزمة السيشن.





ويذكر أن الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بزي فرعوني بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.



